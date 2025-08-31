यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को निशाना नहीं बनाना चाहिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने किसे दिया यह जवाब

Foreign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को फिनलैंड की अपनी समकक्ष एलिना वाल्टोनन के साथ फोन पर बातचीत के बाद कहा कि यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा, हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामों पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री की इस टिप्पणी को अमेरिका के उन आरोपों के संदर्भ में देखा जा रहा है कि भारत रियायती मूल्य पर रूसी कच्चा तेल खरीदकर मॉस्को की युद्ध मशीन की सहायता कर रहा है।

जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामों पर केंद्रित रही। इस संदर्भ में भारत को अनुचित तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन किया है।

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इस सप्ताह कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 50 प्रतिशत शुल्क केवल भारत के अनुचित व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मॉस्को की युद्ध मशीन को नई दिल्ली द्वारा दी गई वित्तीय जीवनरेखा को काटना भी है।

भारत पहले ही आरोपों को खारिज कर चुका है। अमेरिका ने आश्चर्यजनक रूप से चीन की आलोचना नहीं की है, जो रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। (इनपुट एजेंसी)

