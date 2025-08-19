मंगलवार, 19 अगस्त 2025
मंगलवार, 19 अगस्त 2025

क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्‍ध, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Donald Trump
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध से थक चुकी है और हम इस युद्ध को खत्म कराएंगे। मैंने 6 युद्ध खत्म किए हैं और मुझे लगा था कि शायद यह सबसे आसान होगा, लेकिन आसान नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध भी एक मुश्किल युद्ध है। भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अफ्रीका में रवांडा और कांगो का युद्ध 31 साल से चल रहा है। ईरान की भविष्य की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर शांति होती है तो वह लंबे समय तक बनी रहे। 2 साल की शांति की बात नहीं कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे। हमने रूस के साथ काम किया है, हम यूक्रेन के साथ भी काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शांति वार्ता कारगर हो और मुझे लगता है कि अगर हम शांति स्थापित कर पाते हैं तो मीटिंग कारगर साबित होगी।
 
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार की महत्वपूर्ण वार्ता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उस त्रिपक्षीय वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त किया जा सके।   
 
ट्रंप ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और कहा था कि अब यह जिम्मेदारी जेलेंस्की पर है कि वह उन रियायतों पर सहमत हों, जिनसे युद्ध समाप्त हो सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में सोमवार को जल्दबाजी में यह बैठक बुलाई गई।
 
ट्रंप ने जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप के बीच संभावित त्रिपक्षीय वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज सब ठीक रहा तो हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे।...हम रूस के साथ काम करेंगे, हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे। जेलेंस्की ने भी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति (ट्रंप) ने कहा है, हम त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं। यह त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। Edited by : Sudhir Sharma
चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरीविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि भारत-चीन संबंधों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है।

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शन

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शनsecrets of Vladimir Putin : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहस्यमयी नेताओं के रूप में जाना जाता है। उनकी सुरक्षा किले की तरह अभेद्य होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो अपने साथ एक खास 'पू सूटकेस' ले जाते हैं।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीतPresident Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक कैंटोनमेंट कॉन्सपिरेसीज का विमोचन

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

LIVE: ट्रंप से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध

LIVE: ट्रंप से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्धLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं संग बैठक करेंगे। इस बैठक का लक्ष्य रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने का रास्ता खोजना है। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी मिले। पल पल की जानकारी...

Weather Updates : बारिश से कई राज्यों में तबाही, महाराष्ट्र में 200 से अधिक लोग फंसे, किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 63

Weather Updates : बारिश से कई राज्यों में तबाही, महाराष्ट्र में 200 से अधिक लोग फंसे, किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 63भारी बारिश ने सोमवार को कई राज्यों में कहर बरपाया। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा, जहां बारिश के कारण 200 से अधिक लोग फंस गए थे और 5 के लापता होने की खबर है। बिगड़े हालात को देखते हुए अधिकारियों को बचाव कार्यों के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण करीब 400 सड़कें बंद हो गईं।

भोपाल में 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, DRI ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत की कार्रवाई

भोपाल में 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, DRI ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत की कार्रवाईMD drugs seized : राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेफेड्रोन बनाने वाली एक इकाई का भंडाफोड़ किया है और राज्य के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ‘ऑपरेशन क्रिस्टल ब्लैक’ नाम से चलाए गए एक समन्वित अभियान के तहत 16 अगस्त को हुजूर तहसील के जगदीशपुर (इस्लामनगर) में अवैध विनिर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ और इस दौरान 92 करोड़ रुपए मूल्य के तरल रूप में 61.20 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया।

‍jio यूजर्स को नहीं हुई कोई परेशानी, कंपनी ने आधिकारिक बयान में क्या कहा

‍jio यूजर्स को नहीं हुई कोई परेशानी, कंपनी ने आधिकारिक बयान में क्या कहाआज कुछ टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क डाउन होने से उसके यूजर्स परेशानी आई। इसे लेकर जियो का आधिकारिक बयान सामने आया है। जियो ने अपने बयान में कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जियो नेटवर्क पूरे दिन बिना किसी परिचालन समस्या के सामान्य रूप से संचालित होता रहा। सभी जियो-टू-जियो कॉल और जियो से अन्य गैर-प्रभावित नेटवर्क पर कॉल सुचारू रूप से चल रही हैं।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
