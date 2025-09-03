Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : राज्य में जारी भारी बारिश एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर के माध्यम से ग्रामीण एवं जलमग्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।





किसानों को हुई फसल क्षति का त्वरित आंकलन कर मुआवजा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर स्थापित कर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इस अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सहित अन्य अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

Edited By : Chetan Gour