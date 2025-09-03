बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  4. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami inspected disaster affected areas
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (15:34 IST)

Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami inspected disaster affected areas
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : राज्य में जारी भारी बारिश एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर के माध्यम से ग्रामीण एवं जलमग्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, आवास, भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। बचाव एवं राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, टूटे हुए पुल एवं जल से घिरे घरों का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिसमें भोजन, पानी, दवाइयां एवं साफ-सफाई की सुविधाएं उपलब्ध हों। जिन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है, उन्हें तत्काल स्थानांतरित किया जाए।
किसानों को हुई फसल क्षति का त्वरित आंकलन कर मुआवजा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर स्थापित कर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इस अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सहित अन्य अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
10 साल पूरे होने पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10 साल पूरे होने पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

NHRC मेंबर प्रियंक कानूनगो तक पहुंचा भोपाल ड्रग्स-रेप केस के आरोपी शारिक मछली का गुर्गा, धंधे का हवाला देकर प्रबोभन की पेशकश

NHRC मेंबर प्रियंक कानूनगो तक पहुंचा भोपाल ड्रग्स-रेप केस के आरोपी शारिक मछली का गुर्गा, धंधे का हवाला देकर प्रबोभन की पेशकशराजधानी भोपाल के हाईप्रोफाइल लवजिहाद और ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपी शाहवर मछली और यासीन मछली की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को प्रलोभन देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शारिक मछली के कारोबारी साझेदार ने ने प्रियंक कानूनगों को दिल्ली स्थित उनके निवास पर मुलाकात करने और प्रलोबन देने की कोशिश की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है।

UPI से 20 अरब ट्रांजेक्शन, अगस्त में सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

UPI से 20 अरब ट्रांजेक्शन, अगस्त में सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ादेश में यूपीआई (UPI) से लेन-देन की संख्या पहली बार 20 अरब से अधिक हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि अगस्त 2025 में यूपीआई के जरिए 20.01 अरब ट्रांजेक्जेशन किए गए।

Apple iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट होंने लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

Apple iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट होंने लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

ग़ाज़ा : स्कूल बैग की जगह बच्चों के हाथों में सूटकेस, कक्षाएं बनीं शरणस्थली

ग़ाज़ा : स्कूल बैग की जगह बच्चों के हाथों में सूटकेस, कक्षाएं बनीं शरणस्थलीग़ाज़ा पट्टी के हज़ारों बच्चों की हालत बयान करते हुए डायना ने कहा, पढ़ाई करने के बजाय हम स्कूल में रह रहे हैं। युद्ध ने उनकी ज़िन्दगी पूरी तरह बदल दी है और अब वो लगातार तीसरे साल शिक्षा से वंचित होने के ख़तरे में हैं। डायना ने यूएन न्यूज़ को बताया, हम स्कूल बैग की जगह कपड़ों का बैग उठाने को मजबूर हैं। डायना और अन्य छात्रों ने कक्षाओं में वापस लौटने की उत्सुकता जताई।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
