गुरुवार, 28 अगस्त 2025
Last Modified: गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (18:24 IST)

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और राजद की आलोचना की

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के प्रति अभद्र व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना अत्यंत ही निंदनीय, अमर्यादित एवं कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है।
 
उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीति की मर्यादा का पतन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों में रचे-बसे मातृत्व और नारी सम्मान पर भी सीधा प्रहार है। जिन नेताओं से जनता संवेदनशीलता और सकारात्मक राजनीति की अपेक्षा करती है, उनका इस स्तर तक गिर जाना उनके अंतर्मन की दूषित सोच और लगातार जनता से मिल रही अस्वीकृति की बौखलाहट का स्पष्ट प्रमाण है।
 
बिहार की जागरूक जनता सब देख रही है। वह अपमान और नफ़रत की इस राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी और आगामी चुनावों में अपने एक-एक मत से इसका करारा जवाब देगी। 
 
उत्तरकाशी और हर्षिल के बीच सड़क संपर्क बहाल : उत्तराखंड के धराली में पांच अगस्त को आई बाढ़ के कारण तीन सप्ताह से अधिक समय तक बाधित रहने के बाद उत्तरकाशी और हर्षिल के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। हांलांकि, गंगोत्री यात्रा अब भी बाधित है क्योंकि हर्षिल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से अब भी क्षतिग्रस्त हैं या पानी में डूबे हुए हैं।
 
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि गंगोत्री यात्रा को पूरी तरह से शुरू किया जा सके । मार्ग को दुरूस्त करने के लिए बीआरओ युद्धस्तर पर काम कर रहा है। लिमचागाड़, डबरानी और सोनगाड़ में मरम्मत कर उत्तरकाशी और हर्षिल के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा, हर्षिल, धराली और आसपास के क्षेत्रों में बिजली, पानी और संचार लाइनें भी दुरुस्त कर दी गई हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी है और सभी सरकारी एजेंसियां जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रही है।
