दक्षिण अफ्रीका से क्यों नाराज हैं ट्रंप, G20 समिट को लेकर कर दिया बड़ा एलान

Donald Trump News in Hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप श्वेत किसानों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की वजह से दक्षिण अफ्रीका से खासे नाराज हैं। पहले उन्होंने खुद G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं किया। इसका बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में होन वाले इस समिट में कोई भी अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं होगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है। ट्रंप पहले ही शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने की घोषणा कर चुके थे। सम्मेलन में उनकी जगह उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को इसमें शामिल होना था। अब वेंस की यात्रा भी रद्द हो गई है।

ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह पूरी तरह से अपमानजनक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इस पोस्ट में उन्होंने अफ्रीकी लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का हवाला दिया, जिसमें हिंसा, मौत और उनकी जमीन एवं खेतों को जब्त करना शामिल है।

It is a total disgrace that the G20 will be held in South Africa. Afrikaners (People who are descended from Dutch settlers, and also French and German immigrants) are being killed and slaughtered, and their land and farms are being illegally confiscated. No U.S. Government… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 7, 2025

गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ़्रीकन किसानों को सताने और उन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है।





हालांकि दक्षिण अफ्रीका सरकार का कहना है कि भेदभाव के आरोप चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी कहा कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि अफ्रीकी लोगों के साथ कथित भेदभाव और उत्पीड़न की जानकारी पूरी तरह से झूठी है।

