इंडोनेशिया में बड़ा हादसा, नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 50 से ज्यादा लोग घायल
Indonesia Mosque Blast case : इंडोनेशिया में हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके में स्थित एक स्कूल परिसर में बनी मस्जिद में शुक्रवार यानी आज नमाज के दौरान धमाका हो गया। इस धमाके से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में लोग भागने लगे। लोगों की चीख पुकार से इलाका गूंजने लगा। इस धमाके में करीब 54 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। इस धमाके में कम से कम 15 स्टूडेंट्स घायल हो गए। जो पास के स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। हादसे में कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार इलाज में लगी हुई है और घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। धमाका कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।
स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह एक आतंकवादी हमला है। शुरुआती जांच में घटनास्थल से कुछ संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। इसमें आईडी बम (हाथ से बनाए गए विस्फोटक उपकरण) के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल के अलावा एयरसॉफ्ट और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। पुलिस ने पूरे परिसर को सील कर लिया है। घटनास्थल के कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं।
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया