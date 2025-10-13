सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  Prayers offered in Medina for health of Saint Premanand
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (15:32 IST)

संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य के लिए मदीना में दुआ, महाराज ने दिए भक्तों को दर्शन

premanand Maharaj
Prayers for Premanand Maharaj in Medina: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक वृंदावन के संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांग रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा युवक प्रयागराज का सूफियान बताया जा रहा है। वीडियो के मुताबिक सुफियान मदीना की पवित्र धरती पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि हे अल्लाह, संत प्रेमानंद महाराज को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे, ताकि वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहें। युवक के हाथ में मोबाइल है और उसमें प्रेमानंद महाराज का फोटो दिखाई दे रहा है। इस बीच, खबर है कि महाराज के स्वास्थ्य में सुधार है। 
 
प्रेमानंद महाराज के अनुयायी देशभर में उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस मुस्लिम युवक सूफियान ने भी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी हैं। सूफियान के पीछे मदीना की पवित्र मस्जिद की झलक भी दिखाई देती है। सूफियान की दुआओं से यह भी साबित होता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। 

अब कैसी है महाराज की सेहत : इस बीच, खबर है कि प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। पिछले कुछ समय से महाराज की पदयात्रा पूरी तरह बंद थी, लेकिन बताया ‍जा रहा है कि अब उनकी पदयात्रा धीरे-धीरे फिर शुरू हो गई और भक्तों को उनके दर्शन भी हो रहे हैं। हालांकि उनकी यात्रा पहले की तुलना में काफी छोटी हो गई है। पहले प्रेमानंद महाराज की यात्रा 2 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब यह 100 मीटर के दायरे में सिमटकर रह गई है। 
 
सोमवार यानी 13 अक्टूबर को रात्रि करीब 3 बजे महाराज अपने आश्रम से बाहर आए। बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। महाराज की पदयात्रा का वीडियो भी सामने आया है, इससे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। देशभर में लोग महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 


