मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By विकास सिंह
Last Modified: मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (18:10 IST)

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

Seoni Hawala case: SDOP Pooja Pandey and six other policemen arrested; Chief Minister Dr. Mohan Yadav
भोपाल। सिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राज्य सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने सतत रूप से कार्य कर रही हैं, इस दिशा में किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा।

गौरतलब है पूरे मामले मे SDOP  पूजा पांडे सहित 11 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) डकैती, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण और 61(2) आपराधिक षडयंत्र के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, कॉन्सटेबल योगेंद्र, कॉन्सटेबल नीरज और कॉन्सटेबल जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें प्रधान आरक्षक माखन, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके, आरक्षक चालक रितेश, गनमैन केदार और गनमैन सदाफल शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?- सिवनी जिले के बंडोल थाना इलाके में मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने महाराष्ट्र से जाए जा रहे है हवाला के 3 करोड़ रुपए को जब्त किया था। हवाला की 3 करोड़ की रकम जब्त करने के बाद SDOP पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम ने पैसा लेकर जा रहे व्यापारियों को मौके से भागा दिया और एक करोड़ 46 लाख की जब्ती दिखाई। हवाला व्यापारी सोहन परमार ने पहले पूरे मामले को सुलटाने के लिए 45 लाख रुपए देने की पेशकश की लेकिन SDOP और टीआई अर्पित भैरम पूरा माल हड़पना चाहते थे, जिस पर बात नहीं बनी और व्यापारी सोहन परमार सिवनी कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर लूट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पूरा मामला सामने आने के बाद SDOP पूजा पांडे और टीआई समेत 9 पुलिसकर्मियों को संस्पेंड कर दिया गया था।
 
