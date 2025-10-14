मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: जम्मू , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (19:09 IST)

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Operation Sindoor
सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा। 
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, भारत को हजारों जख्म देकर खून बहाने की अपनी नीति पर कायम है और सेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे जम्मू में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। 
यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान भविष्य में पहलगाम जैसे हमले कर सकता है, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सोच में बदलाव नहीं आएगा, वह ऐसी हरकतें करता रहेगा।
डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?Prime Minister Narendra Modi: यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर रखी। दरअसल, मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी को न्योता मिला था, लेकिन भारत की ओर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान मेंराजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल (janshakti janata dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। JJD ने पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधानप्रदेश के कई जनपदों से आए आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए मुख्यमंत्री, हर पीड़ित से मिले सीएम योगी, समस्या सुन निश्चित समयावधि में निस्तारण का दिया निर्देश

EPFO ने किए बड़े बदलाव, 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे मेंबर, 13 नियम भी हुए आसानईपीएफओ अंशधारियों के लिए खुशखबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमतHyundai Motor India अब नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी Venue को 24 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। Venue में बड़े डिजाइन, फीचर और तकनीकी अपग्रेड पेश किए जाएंगे, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। तारीख में यह बदलाव नए मॉडल की अंतिम तैयारियों के बीच हुआ है, जो 2025 में ब्रांड के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट अपडेट्स में से एक है।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

Stock Markets: सेंसेक्स 297 अंक टूटा, शेयर बाजार में गिरावट जारी, 3 लाख करोड़ स्वाहास्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 297 अंक टूट गया जबकि एनएसई निफ्टी में 82 अंक का नुकसान रहा। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए घट गई। गिरावट में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों का रहा।

भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा AI हब, Google करेगा 1.33 लाख करोड़ का निवेशभारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनने जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बड़ा हब बनाने के लिए 1.33 लाख करोड़ रुपए (15 अरब डॉलर) का निवेश करेगी। पिचाई ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
