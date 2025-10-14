मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Gram Panchayat is soul of rural development : Chief Minister Yogi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (20:15 IST)

ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की आत्मा हैं : मुख्यमंत्री योगी

Chief Minister Yogi Adityanath
Chief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्यों से नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। मंगलवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा हैं। इन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
 
बैठक में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, पंचायतों की स्वनिधि बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय कर एवं यूज़र चार्ज संग्रह की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। पंचायतों की आय वृद्धि के लिए विभिन्न नवाचारों पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और तकनीकी उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्ति और जनसेवा की गुणवत्ता दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जाए।
 
उन्होंने यह भी कहा कि विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त जिला पंचायतों के अधीन क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए जिला पंचायतों के पास दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। इस हेतु प्रत्येक जिला पंचायत में सिविल इंजीनियर अथवा आर्किटेक्ट की तैनाती की व्यवस्था की जाए, जिससे स्थानीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
 
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड निर्माण, संशोधन, बायोमेट्रिक अपग्रेडेशन आदि कार्यों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले और मिलने वाले शुल्क से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि हो।
 
बैठक में यह भी बताया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा तालाबों/पोखरों की सूचीकरण और उपयोग नीति पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के अधीन तालाबों/पोखरों का समयबद्ध पट्टा किया जाए और इनसे प्राप्त राशि को हर घर नल, जल संरक्षण तथा ग्राम्य हित के कार्यों में ही उपयोग किया जाए। उन्होंने इस हेतु एक स्पष्ट नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिए।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पास जितनी अधिक स्व-वित्तीय क्षमता होगी, उतनी ही तेजी से ग्रामीण विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण और जनसुविधा संचालन के विषय में प्रशिक्षण दिया जाए।
 
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि “ग्राम पंचायतों की समृद्धि ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत सेवा, स्वच्छता और स्वावलंबन की प्रतीक बने।”
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?Prime Minister Narendra Modi: यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर रखी। दरअसल, मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी को न्योता मिला था, लेकिन भारत की ओर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान में

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान मेंराजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल (janshakti janata dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। JJD ने पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधान

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधानप्रदेश के कई जनपदों से आए आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए मुख्यमंत्री, हर पीड़ित से मिले सीएम योगी, समस्या सुन निश्चित समयावधि में निस्तारण का दिया निर्देश

EPFO ने किए बड़े बदलाव, 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे मेंबर, 13 नियम भी हुए आसान

EPFO ने किए बड़े बदलाव, 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे मेंबर, 13 नियम भी हुए आसानईपीएफओ अंशधारियों के लिए खुशखबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमत

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमतHyundai Motor India अब नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी Venue को 24 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। Venue में बड़े डिजाइन, फीचर और तकनीकी अपग्रेड पेश किए जाएंगे, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। तारीख में यह बदलाव नए मॉडल की अंतिम तैयारियों के बीच हुआ है, जो 2025 में ब्रांड के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट अपडेट्स में से एक है।

और भी वीडियो देखें

अयोध्या में पांच देशों के कलाकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय रामलीला का भव्य मंचन

अयोध्या में पांच देशों के कलाकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय रामलीला का भव्य मंचनInternational Ramlila in Ayodhya: इस वर्ष नौवें संस्करण के दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अयोध्या में एक अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की लीला का मंचन करेंगे।

औद्योगिक क्रांति की राह पर यूपी, योगी मॉडल से बदला उद्योग जगत का नक्शा

औद्योगिक क्रांति की राह पर यूपी, योगी मॉडल से बदला उद्योग जगत का नक्शाChief Minister Yogi Adityanath: कभी पिछड़ेपन और बेरोजगारी के प्रतीक के रूप में देखा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उद्योगों का नया ग्रोथ सेंटर बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने जिस गति से औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उसने पूरे देश को चकित किया है।

यूपी की करोड़ों माताओं और बहनों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्‍ट

यूपी की करोड़ों माताओं और बहनों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्‍टChief Minister Yogi Adityanath: योगी सरकार दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताओं-बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया है।

यूपी में बनेगी व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति शहरों के समग्र पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा कदम

यूपी में बनेगी व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति शहरों के समग्र पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा कदमChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के नगरों के तीव्र गति से बदलते विकास स्वरूप को देखते हुए अब एक व्यापक 'शहरी पुनर्विकास नीति' की आवश्यकता है। यह नीति केवल भवनों के पुनर्निर्माण तक सीमित न रहकर शहरों के समग्र पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

दीपावली व छठ पर्व पर चलेंगी अतिरिक्त बसें, यात्रा होगी सुरक्षित और सुगम

दीपावली व छठ पर्व पर चलेंगी अतिरिक्त बसें, यात्रा होगी सुरक्षित और सुगमChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, भैयादूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक प्रोत्साहन अवधि घोषित करते हुए अधिकारियों को अधिकतम बस संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com