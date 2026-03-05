गुरुवार, 5 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 5 मार्च 2026 (15:30 IST)

खामेनेई की मौत के बाद 5वें दिन भी कश्मीर में उबाल, श्रीनगर में आंशिक ढील लेकिन लाल चौक अब भी सील

jammu kashmir police
Jammu News in Hindi : अमेरिकी-इजरायल हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के उपरांत कश्मीर आज पांचवें दिन भी उबाल पर रहा। हालांकि कुछ इलाकों में पांबदियों में ढील दी गई है पर प्रशासन कोई खतरा मोल लेने को राजी नहीं है।
 
कश्मीर में अधिकारियों ने गुरुवार को शिया-आबादी वाले इलाकों को छोड़कर घाटी के कई इलाकों से प्रतिबंध हटा दिए, जहां अमेरिकी-इजरायल हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के पांचवें दिन पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
 
लाल चौक को छोड़कर, जिसे टिन की चादरों और कंसर्टिना तारों से बंद किया गया है, शहर के केंद्र के अन्य हिस्सों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हालांकि, श्रीनगर में जदीबल, रैनवारी और अन्य शिया आबादी वाले इलाकों और पुलवामा जिलों के बडगाम, मगाम, सुंबल और गंगू सहित अन्य कस्बों में प्रतिबंध जारी रहेगा।
 
पुलिस ने श्रीनगर शहर की ओर जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार पंथा चौक और डलगेट से भी प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे श्रीनगर और अन्य जिलों की ओर यातायात की आवाजाही संभव हो गई है। लाल चौक और अन्य क्षेत्रों के आसपास शिया प्रदर्शनकारियों की सभा को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चार दिनों के बाद श्रीनगर और अन्य शहरों में सार्वजनिक और निजी परिवहन सड़कों पर बढ़ गए हैं और दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान आंशिक रूप से खुल गए हैं। सोमवार से निलंबन के बाद ई-बसें, निजी कैब और सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) बसें भी सेवा फिर से शुरू कर दी हैं।
 
हालांकि अधिकारियों ने कहा कि मगाम, बडगाम शहर और बांडीपोरा के सुंबल में शांतिपूर्ण सभाएं देखी गईं, जहां शियाओं ने खमेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त किया और ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, प्रतिबंध शुक्रवार तक लागू रहेंगे।
 
पिछले छह वर्षों में यह पहली बार है कि शहर के केंद्र में विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए लाल चौक को टिन की चादरों और कंसर्टिना तार से बंद करना पड़ा। हालांकि विरोध प्रदर्शन की तीव्रता को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है, कल बारामुल्ला जिले के सिंगापुर पट्टन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव और झड़प की खबरें थीं। झड़प के दौरान घायल हुए कई लोगों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है।
 
शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में विधायकों, नागरिक समाज समूहों और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने शांति और सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं और प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला शुक्रवार की नमाज के बाद ही लिया जाएगा।
 
याद रहे शिया मुसलमानों के लिए अयातुल्ला खामेनेई सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, और अमेरिकी-इजराइल बमबारी में उनकी मृत्यु के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और दुःख और क्रोध की लहर दौड़ गई। जबकि रविवार को विरोध प्रदर्शन और जुलूस शांतिपूर्ण रहे थे। सोमवार को, जब पुलिस ने लाल चौक की ओर उनके मार्च की अनुमति नहीं दी, तो प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और सुरक्षा बलों पर पथराव किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठियां भांजीं।
 
पुलिस ने पथराव करने वाले और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक सामग्री साझा करने के आरोप में श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह सहित कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के मद्देनजर स्कूलों और कालेजों को सप्ताहांत तक बंद कर दिया है और विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।
