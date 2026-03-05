गुरुवार, 5 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold silver price today india 10 cities latest rates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 5 मार्च 2026 (14:29 IST)

Gold Silver Price Today: युद्ध के असर से बाजार में उतार-चढ़ाव, दिल्ली-मुंबई समेत 10 शहरों में क्या है सोने-चांदी का भाव

gold silver rates 5 march
Gold Silver Rates 5 March : ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के बीच गुरुवार को भी बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। हालांकि वायदा कारोबार में दोपहर के वक्त सोना प्लस में था जबकि चांदी की कीमतें कल के मुकाबले कम थी। जानिए देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम? ALSO READ: ईरान-अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, भारत के तेल आयात पर गहराता संकट

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,62,931 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,63,165 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,63,067 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,62,672 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,62,660 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,62,888 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,62,937 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,63,028 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,62,668 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,63,110 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,70,551 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,70,690 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,70,758 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,69,701 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,69,950 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,70,626 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,70,208 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,70,008 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,70,064 रुपए प्रति किलो
पटना 2,70,223 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9:25 बजे सोने की कीमत 871 रुपए बढ़कर 1,62,396 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 5335 रुपए बढ़कर 2,70,895 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि दोपहर 2.10 बजे सोना मात्र 76 रुपए की बढ़त के साथ 1,61,601 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 230 रुपए गिरकर 2,65,330 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
आज MCX पर शुरुआती कारोबार में युद्ध के डर से निवेशकों ने जमकर सोना-चांदी खरीदा, इससे सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दिखाई दिया। हालांकि, ऊंचे भाव पर कुछ बड़े निवेशकों ने 'मुनाफावसूली' शुरू कर दी, जिससे बाजार में अचानक बिकवाली बढ़ी और कीमतों में नरमी आ गई।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5162.63 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 83.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के अनुसार, बाजार में चांदी फिलहाल रेंज बाउंड की रहेगी। 2.25 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे क्लोजिंग पर इसमें मंदी और 3.05 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर बंद होने की स्थिति में तेजी की संभावना बनेगी। उन्होंने कहा कि सोने भी फिलहाल 1.50 लाख से 1.71 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रहने की संभावना है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। युद्ध से खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर संकट है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, कुवैत और इजरायल के नेताओं से बात की है। उनसे भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा लिया है।

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमी

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमीCase of feeding alcohol to buffalo on Holi : एक ओर जहां पूरा देश रंगारंग पर्व के जश्‍न में डूबा हुआ है। वहीं इस बीच हरियाणा में शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, यहां कुछ हुड़दंगियों ने होली के जश्न के दौरान एक भैंस के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्‍होंने भैंस को जबरन शराब पिलाई और उसे बैलगाड़ी से बांध दिया। इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि होली जैसे पवित्र त्योहार की आड़ में इस तरह की हरकतें समाज के लिए शर्मनाक हैं।

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मन

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मनमिडिल ईस्ट (Middle East) इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान अब 'पागल हाथी' की तरह बर्ताव कर रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने गल्फ के मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात कर दी है।

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांग

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांगईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे भारत की साख और विदेश नीति के लिए चिंताजनक बताया है।

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान B

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान Bअमेरिका इजराइल और ईरान में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से ग्लोबल ऑइल एंड गैस का पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है। आखिर भारत का इसे लेकर क्या प्लान है। भारत के पास कितने दिनों का भंडार है।

और भी वीडियो देखें

ईरान-अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, भारत के तेल आयात पर गहराता संकट

ईरान-अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, भारत के तेल आयात पर गहराता संकटIran USA War: वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति तेजी से बढ़ रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने अब भारतीय महासागर तक अपनी पहुंच बना ली है। ऐसे में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार पर तीखा हमला बोला है।

ईरान की 'मोजैक डॉक्ट्रीन' से ट्रंप-नेत्याहू परेशान: क्या है वह रणनीति, जिसमें 'सिर कटने' पर भी 'धड़' लड़ता रहता है?

ईरान की 'मोजैक डॉक्ट्रीन' से ट्रंप-नेत्याहू परेशान: क्या है वह रणनीति, जिसमें 'सिर कटने' पर भी 'धड़' लड़ता रहता है?जानें ईरान की रहस्यमयी 'मोजैक डॉक्ट्रीन' के बारे में. यह एक ऐसी सैन्य रणनीति है जिसमें कमांड सेंटर तबाह होने पर भी स्थानीय इकाइयां स्वतंत्र रूप से लड़ती रहती हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मायने और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मायने और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री?who will be new Chief Minister of Bihar: बिहार की राजनीति में आज, 5 मार्च 2026, एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला अध्याय शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्रिय राज्य राजनीति से एक कदम पीछे हटते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है।

इंदौर में नौकरी कर रहे युवक की चाकू मारकर हत्‍या, रंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी फरार

इंदौर में नौकरी कर रहे युवक की चाकू मारकर हत्‍या, रंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी फरारइंदौर में रंग लगाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्‍या कर दी गई। मामला भवरकुआं थाने के पालदा क्षेत्र का है। हत्‍या के बाद आरोपी माके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

होलिका भस्म की पूजा कर मुख्यमंत्री योगी ने मनाई होली, गोरक्षपीठाधीश्वर व संतों ने एक-दूसरे को लगाया भस्म का तिलक

होलिका भस्म की पूजा कर मुख्यमंत्री योगी ने मनाई होली, गोरक्षपीठाधीश्वर व संतों ने एक-दूसरे को लगाया भस्म का तिलकChief Minister Yogi Adityanath : होली के पावन महापर्व पर बुधवार सुबह गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में होलिका भस्म की पूजा कर होली मनाने का शुभारंभ किया। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में फाग गीतों का आनंद लिया और गोवंश को भस्म व गुलाल लगाया और गुड़ खिलाकर गोसेवा की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गोरक्षपीठाधीश्वर संग जमकर रंगों और फूलों की होली खेली।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com