kanpur के मेस्टन रोड पर धमाका, 2 स्कूटी, 8 लोग घायल

घायलों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया खबरों के मुताबिक 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही हैं। धमाके का कारण सामने नहीं आ पाया है। पूरी मामले की आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है।



