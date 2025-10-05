रविवार, 5 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Food Poisoning hits Australian A team as the pacer gets admitted
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (18:22 IST)

कानपुर में Food Poisoning के कारण अस्पताल पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज

हेनरी थॉर्नटन 'फूड पॉइजनिंग' के कारण अस्पताल में भर्ती

cricket australia
ऑस्ट्रेलिया ए के तेज गेंदबाज़ हेनरी थॉर्नटन को भारत ए के खिलाफ चल रही अनौपचारिक एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान पेट में गंभीर संक्रमण के बाद कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि यह संक्रमण फ़ूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है।27 वर्षीय यह तेज गेंदबाज होटल में टीम के डिनर के तुरंत बाद बीमार पड़ गया और उसे इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया।

टीम प्रबंधन ने बताया कि थॉर्नटन को कानपुर पहुंचने से पहले ही हल्के पेट दर्द के लक्षण महसूस हो रहे थे। हालांकि, टीम के पहुंचने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, संभवतः होटल में कुछ खाने के कारण।

इसके जवाब में, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी आहार योजना में बदलाव किया और सख्त भोजन और जलयोजन प्रोटोकॉल लागू किए। आगे की स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए अब विशेष रूप से तैयार भोजन निगरानी में उपलब्ध कराया जाएगा। तीन अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी पेट में हल्की तकलीफ की शिकायत की, लेकिन उनका मौके पर ही इलाज किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी।

इस झटके के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया ए ने जोरदार वापसी करते हुए ग्रीन पार्क स्टेडियम में बारिश से प्रभावित दूसरे मैच में नौ विकेट से जीत हासिल कर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली।श्रृंखला का निर्णायक मैच आज कानपुर में खेला जा रहा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com