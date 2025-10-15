बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 15 october 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (08:03 IST)

उपेंद्र कुशवाह का बड़ा बयान, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं

upendra kushwah
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के बाद भी राजग में बवाल मचा हुआ है। इस बीच उपेंद्र कुशवाह ने बयान जारी कर कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। पल पल की जानकारी...


07:46 AM, 15th Oct
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP-1 लागू किया गया है।

07:45 AM, 15th Oct
पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLM नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज, कहा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। अमित शाह ने कुशवाहा को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ कुशवाहा दिल्ली रवाना। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उपेंद्र की आरएलएम को 6 सीटें मिली है।


07:44 AM, 15th Oct
-बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे।
-तेजस्वी यादव आज बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। वे तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे।
Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

IPS वाई पूरन कुमार मामले में नया मोड़, जांच कर रहे ASI ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 3 पेज के सुसाइड नोट में लगाए आरोप

IPS वाई पूरन कुमार मामले में नया मोड़, जांच कर रहे ASI ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 3 पेज के सुसाइड नोट में लगाए आरोपIPS अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ गई है। हरियाणा में रोहतक के साइबर सेल में तैनात ASI संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल पर से एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज मिला है। इसमें ASI ने दिवंगत IPS अधिकारी पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

मिसाइल टेस्टिंग से खौफ में चीन और अमेरिका, हिन्द महासागर में भेजे जासूसी जहाज, क्या भारत ने बदल दिया प्लान

मिसाइल टेस्टिंग से खौफ में चीन और अमेरिका, हिन्द महासागर में भेजे जासूसी जहाज, क्या भारत ने बदल दिया प्लानभारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और साथ ही क्षेत्रीय विरोधियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। भारत 15 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में एक लॉन्ग-रेंज मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। भारत के इस परीक्षण से पहले ही अमेरिका और चीन खौफ में आ गए हैं। अमेरिका और चीन दोनों ने ही अपने जासूसी जहाजों को बंगाल की खाड़ी के पास हिन्द महासागर में रवाना कर दिया।

LoC पर मारे गए 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, आतंकी ठिकाने कैसे हुए तबाह, DGMO घई ने बताई Operation Sindoor की पूरी कहानी

LoC पर मारे गए 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, आतंकी ठिकाने कैसे हुए तबाह, DGMO घई ने बताई Operation Sindoor की पूरी कहानीलेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की सफलता और पाकिस्तान के अंदर हुए सटीक हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान एवं उसके नियंत्रण वाले इलाकों (पीओके) में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था।

15 अक्टूबर को ग्वालियर में 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित

15 अक्टूबर को ग्वालियर में 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषितजिले में बुधवार 15 अक्टूबर को 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इस दिन संभावित स्थानीय आयोजन एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनने पर बच्चों को असुविधा न हो और उनके हित प्रभावित न हो, इस बात को ध्यान में रखकर यह छुट्टी घोषित की गई है।

पुष्य नक्षत्र से पहले सोना-चांदी ऑलटाइम हाई, क्या 700000 लाख तक पहुंच जाएंगे चांदी के दाम

पुष्य नक्षत्र से पहले सोना-चांदी ऑलटाइम हाई, क्या 700000 लाख तक पहुंच जाएंगे चांदी के दामपुष्य नक्षत्र पर लोग सोने और चांदी की खरीदी करते हैं। लेकिन दोनों धातुओं के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के के मुताबिक चांदी की कीमत 1 दिन में 10,825 रुपए बढ़कर 1,75,325 रुपए प्रतिकिलो के भाव पर पहुंच गई है। शुक्रवार को ये 1,64,500 रुपए पर थी। चांदी की कीमतों को लेकर रिच डैड पुअर डैड के लेखक और जाने-माने निवेशक रॉबर्ट किलोसाकी ने बड़ी चेतावनी दी है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
