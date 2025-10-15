Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के बाद भी राजग में बवाल मचा हुआ है। इस बीच उपेंद्र कुशवाह ने बयान जारी कर कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। पल पल की जानकारी...
07:46 AM, 15th Oct
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP-1 लागू किया गया है।
07:45 AM, 15th Oct
पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLM नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज, कहा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। अमित शाह ने कुशवाहा को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ कुशवाहा दिल्ली रवाना। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उपेंद्र की आरएलएम को 6 सीटें मिली है।
07:44 AM, 15th Oct
-बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे।
-तेजस्वी यादव आज बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। वे तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे।