मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (15:02 IST)

बिहार में भाजपा की पहली सूची जारी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी टिकट

BJP releases first list for Bihar elections
BJP releases first list for Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया है, जबकि विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे में भाजपा के हिस्से में 101 सीटें आई हैं, जबकि इतनी ही सीटों पर सहयोगी जनता दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है।
 
भाजपा की पहली सूची के मुताबिक भाजपा के बड़े नेता मंगल पांडे सीवान से चुनाव लड़ेंगे, जबकि रामकृपाल यादव को पार्टी दानापुर से चुनाव लड़ाएगी। आलोक रंजन सहरसा से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने छातापुर से नीरज बबलू के टिकट दिया है। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। 
देखें भाजपा के सभी 71 उम्मीदवारों की सूची

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 


