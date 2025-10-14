राहुल गांधी ने पूरन कुमार के परिवार का दर्द बांटा, कहा तमाशा बंद करें हरियाणा सरकार

Rahul Gandhi in Chandigarh : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर, उनका दर्द बांटा। मुलाकात के बाद उन्होंने हरियाणा सीएम से कहा कि तमाशा बंद कीजिए और अंतिम संस्कार होने दीजिए। उन्होंने दोषी अफसरों पर कार्रवाई की भी मांग की।

राहुल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार जी के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। इस कारण परिवार के साथ ही पूरन जी की बेटियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार जी का करियर ख़त्म करने और उन्हें अपमानित करने के लिए कई अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित भाई-बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हों-सक्षम हों, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है। हमें ये स्वीकार नहीं है।

राहुल ने कहा कि नेता विपक्ष के नाते मेरा देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि आपने पूरन कुमार जी की दोनों बेटियों से जो वादा किया है, उसे पूरा कीजिए। इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर डाले जा रहे दबाव को हटाइए।





कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर, उनका दर्द बांटा। ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का सबूत हैं कि आज वंचित वर्ग उम्मीद खोता जा रहा है। BJP-RSS की नफरत भरी और मनुवादी सोच ने समाज में ऐसा जहर घोल दिया है, जहां इंसानियत दम तोड़ रही है।

गौरतलब है कि राहुल के दौरे से पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। IPS ओम प्रकाश सिंह को DGP हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

