Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद जी महाराज की हालत पर आश्रम से आया बड़ा अपडेट, भक्त कर रहे संत की सेहत के लिए प्रार्थना

Premanand Ji Maharaj Health Update: वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज, जो अपनी सादगी और राधा रानी की भक्ति के लिए जाने जाते हैं, पिछले कुछ दिनों से अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी खराब सेहत और इस कारण उनकी दैनिक पदयात्रा के अचानक स्थगन ने देश-दुनिया में फैले उनके लाखों अनुयायियों को चिंतित कर दिया था। महाराज की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।





आश्रम से आया 'भजन मार्ग' का वीडियो अपडेट

भक्तों की बढ़ती चिंता और अनिश्चितता के बीच, प्रेमानंद महाराज के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट bhajanmarg_official पर हाल ही में एक नया वीडियो पोस्ट किया गया है। यह वीडियो उनके अनुयायियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।





क्या है वीडियो में: इस वीडियो को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत में काफी सुधार आया है। वीडियो में संत पहले की तरह अपने चिर-परिचित ठहाके लगाते हुए और भक्तों से हंसते हुए बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इस सकारात्मक वीडियो को देखकर उनके अनुयायियों ने आखिरकार राहत की सांस ली है और उनकी शीघ्र रिकवरी के लिए चल रही प्रार्थनाओं को बल मिला है।





पदयात्रा क्यों हुई थी स्थगित: प्रेमानंद जी महाराज अपनी ब्रह्ममुहूर्त की पदयात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। पदयात्रा में उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होने के कारण, डॉक्टरों और आश्रम के प्रबंधन ने उनकी पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था। पदयात्रा स्थगित होने के बावजूद, महाराज के प्रति अपनी अटूट आस्था लिए उनके भक्त अभी भी उनके पूर्व निर्धारित पदयात्रा मार्ग पर पहुंच रहे हैं।





महाराज के शीघ्र स्वास्थ होने के लिए भक्त कर रहे प्रार्थना: पदयात्रा स्थगित होने के बाद भी उनके अनुयायी मार्ग पर एकत्रित होकर महाराज के स्वास्थ्य के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। महाराज के अनुयायी अब भी उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ और उनकी पदयात्रा के जल्द फिर से शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि वे एक बार फिर वृंदावन की गलियों में उनके साथ भक्तिमय यात्रा का अनुभव कर सकें।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।



