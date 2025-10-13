सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  4. Why does Prime Minister Narendra Modi not want to meet Trump
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (21:05 IST)

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi: यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर रखी। दरअसल, मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी को न्योता मिला था, लेकिन भारत की ओर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा से लौटते समय ट्रंप के न्योते के बाद भी मोदी अमेरिका नहीं रुके थे, वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी पीएम मोदी नहीं गए। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे थे।
 
दरअसल, पिछले कुछ समय से भारत को लेकर ट्रंप का जो बर्ताव रहा है, उसे किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ऐसी कोई टिप्पणी कर दें, जो उन्हें असहज कर सकती है। हालांकि शर्म अल शेख में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, ऐसे में विदेश राज्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को भेजना किसी तरह सही नहीं है। इस शांति सम्मेलन में ट्रंप के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल-सिसी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस जैसे दिग्गज वैश्विक लीडर शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्की, कतर और जॉर्डन जैसे देशों के राष्ट्र प्रमुख भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। 
 
क्या कहा शशि थरूर ने : कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब दर्जनों देशों ने अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा है, तब भारत का इतना निम्न स्तरीय प्रतिनिधित्व हमारी आवाज को कम कर सकता है और हमारी पहुंच को भी सीमित कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह किसी व्यक्ति की क्षमता पर सवाल नहीं है बल्कि मजबूत संदेश भेजने का मुद्दा है। 
 
यह भी सही है कि मोदी ने हाल ही में ट्रंप से फोन पर बातचीत की है, लेकिन टैरिफ और वीजा को लेकर अमेरिका सख्त नीतियां अब भी जारी हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का ट्रंप का दावा लगातार जारी है। नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने के कारण ट्रंप और बौखला गए हैं। ट्रंप के व्यवहार ने हमेशा भारत को असहज करने की कोशिश की है। हाल ही में, अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात की और बताया कि ट्रंप उन्हें एक 'महान और व्यक्तिगत मित्र' मानते हैं। हालांकि जिस तरह से ट्रंप खुद को पाकिस्तान के करीब दिखा रहे हैं, उनकी मित्रता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 
 
यह भी कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में ट्रंप के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे, ऐसे में ट्रंप दोनों देशों को करीब लाने की कोशिश कर सकते हैं। यह स्थिति प्रधानमंत्री को असहज बना सकती है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह सोचा-समझा फैसला है। ऐसा करके वे ट्रंप को मैसेज देना चाहते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही नहीं है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

देवीपाटन मंडल में आधी आबादी की आवाज बना मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद

देवीपाटन मंडल में आधी आबादी की आवाज बना मां पाटेश्वरी शक्ति संवादMaa Pateshwari Shakti Samvad: योगी सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत देवीपाटन मंडल में “मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद” की पहल महिलाओं और बेटियों को काफी पसंद आ रही है। यही वजह है कि देवीपाटन मंडल मुख्यालय में हर सोमवार को बेटियों और महिलाओं के समग्र विकास के लिए होने वाले “मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद” में श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच से अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं-बेटियां पहुंच रहीं हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने किया राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में विजेता प्रतिभागियों को सम्मान

मुख्यमंत्री योगी ने किया राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि प्रतिभाशाली युवाओं से भरा प्रदेश भी है, जो खेल, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में ‘विकसित भारत’ के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधान

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधानChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सोमवार की भांति इस बार भी 'जनता दर्शन' किया। प्रदेश के कई जनपदों से आये पीड़ितों की समस्या मुख्यमंत्री ने स्वयं सुनी, फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में समाधान कराएं और पीड़ित से फीडबैक भी लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-जन की सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का ध्येय है।

मुख्यमंत्री योगी ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को दी मंजूरी, विशेषज्ञ सेल और सैटेलाइट ऑफिस स्थापित होंगे

मुख्यमंत्री योगी ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को दी मंजूरी, विशेषज्ञ सेल और सैटेलाइट ऑफिस स्थापित होंगेApproval for restructuring of Invest UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को सम्पन्न इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी।

दीपोत्सव पर दिखेगा विकास और संस्कृति का अनूठा संगम

दीपोत्सव पर दिखेगा विकास और संस्कृति का अनूठा संगमDeepotsav 2025 in Ayodhya: भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार नौवां दीपोत्सव न केवल दीपों की जगमगाहट से, बल्कि प्रदेश के विकास और भारतीय संस्कृति की जीवंत झांकियों से भी सजेगा। योगी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए सूचना विभाग द्वारा 15 आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
