डोनाल्ड ट्रंप को मिला इसराइल का सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मान, बंधकों की रिहाई पर नेतन्‍याहू बोले- Trump को मिलना चाहिए नोबेल

US President Donald Trump News : गाजा में युद्धविराम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हैं। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर ट्रंप की सराहना की। नेतन्याहू ने इस्राइली संसद में ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ट्रंप के प्रस्ताव ने हमास के साथ युद्ध खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिशें की हैं। उन्हें अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस्राइल के सर्वोच्च सम्मान 'इस्राइल प्राइज' के लिए भी नामांकित किया।

इसराइली संसद में हुआ ट्रंप का स्‍वागत : नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप को अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। इस बीच नेतन्याहू ने ट्रंप को इसराइल के सर्वोच्च सम्मान 'इसराइल प्राइज' के लिए भी नामांकित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली संसद में खड़े होकर तालियों से स्वागत किया गया। स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा कि उनका देश अगले साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन देगा।

नेतन्याहू ने की ट्रंप की जमकर तारीफ : इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली संसद में अपने भाषण में ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ट्रंप के प्रस्ताव ने हमास के साथ युद्ध खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का प्रस्ताव युद्ध को समाप्त कर चुका है और हमारे सभी लक्ष्य पूरे हो गए हैं। नेतन्याहू ने कहा, मैंने अब तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इतनी तेजी और निर्णायक तरीके से दुनिया को बदलते नहीं देखा।

नेतन्याहू ने कहा, इसराइल ने अद्भुत जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने इसराइली लोगों की जान की भारी कीमत को भी स्वीकार किया। हमास ने सभी 20 इजराइली बंधकों को रिहा कर दिया है। इन्हें 7 और 13 के दो बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेडक्रॉस को सौंपा। इसके बाद इजराइली सेना के हवाले किया गया।

हमास के पास अब कोई इसराइली बंधक नहीं : सभी बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं। हमास के पास अब कोई भी जिंदा इसराइली बंधक नहीं है। हमास आज ही 28 इसराइली शवों को भी सौंपेगा। इसके बदले में इसराइल ने आज 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में गाजा बंधक समझौते के लिए अरब देशों और मुस्लिम नेताओं की तारीफ की।

