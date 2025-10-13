सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (18:27 IST)

डोनाल्ड ट्रंप को मिला इसराइल का सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मान, बंधकों की रिहाई पर नेतन्‍याहू बोले- Trump को मिलना चाहिए नोबेल

US President Donald Trump receives Israel's highest civilian honor
गाजा में युद्धविराम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हैं। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर ट्रंप की सराहना की। नेतन्याहू ने इस्राइली संसद में ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ट्रंप के प्रस्ताव ने हमास के साथ युद्ध खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिशें की हैं। उन्हें अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस्राइल के सर्वोच्च सम्मान 'इस्राइल प्राइज' के लिए भी नामांकित किया।
 
खबरों के अनुसार, गाजा में युद्धविराम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हैं। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर ट्रंप की सराहना की। नेतन्याहू ने इस्राइली संसद में ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ट्रंप के प्रस्ताव ने हमास के साथ युद्ध खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिशें की हैं।
इसराइली संसद में हुआ ट्रंप का स्‍वागत : नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप को अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। इस बीच नेतन्याहू ने ट्रंप को इसराइल के सर्वोच्च सम्मान 'इसराइल प्राइज' के लिए भी नामांकित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली संसद में खड़े होकर तालियों से स्वागत किया गया। स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा कि उनका देश अगले साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन देगा।
 
नेतन्याहू ने की ट्रंप की जमकर तारीफ : इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली संसद में अपने भाषण में ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ट्रंप के प्रस्ताव ने हमास के साथ युद्ध खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का प्रस्ताव युद्ध को समाप्त कर चुका है और हमारे सभी लक्ष्य पूरे हो गए हैं। नेतन्याहू ने कहा, मैंने अब तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इतनी तेजी और निर्णायक तरीके से दुनिया को बदलते नहीं देखा।
नेतन्याहू ने कहा, इसराइल ने अद्भुत जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने इसराइली लोगों की जान की भारी कीमत को भी स्वीकार किया। हमास ने सभी 20 इजराइली बंधकों को रिहा कर दिया है। इन्हें 7 और 13 के दो बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेडक्रॉस को सौंपा। इसके बाद इजराइली सेना के हवाले किया गया।
हमास के पास अब कोई इसराइली बंधक नहीं : सभी बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं। हमास के पास अब कोई भी जिंदा इसराइली बंधक नहीं है। हमास आज ही 28 इसराइली शवों को भी सौंपेगा। इसके बदले में इसराइल ने आज 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में गाजा बंधक समझौते के लिए अरब देशों और मुस्लिम नेताओं की तारीफ की।
Edited By : Chetan Gour
TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

NDA में सीट बंटवारे के बाद JDU में भगदड़, इस्तीफों की झड़ी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का इस्तीफा

NDA में सीट बंटवारे के बाद JDU में भगदड़, इस्तीफों की झड़ी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का इस्तीफाबिहार के लिए एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। भाजपा 110 और जेडीयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच सीट बंटवारे के बाद जदयू को लगातार झटके लग रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पार्टी के अंदर असंतोष की लहर है और कई बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे दे रहे हैं।

Jan Suraaj Candidates Second List : जन सुराज की बिहार चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों के नाम, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर

Jan Suraaj Candidates Second List : जन सुराज की बिहार चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों के नाम, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोरबिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज (Jan Suraaj) ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची लिस्ट जारी की। सोमवार को जारी इस सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 51 प्रत्याशियों की घोषणा की थी।

भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, दफ्तर को किया गया सील

भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, दफ्तर को किया गया सीलदेश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में गिनी जाने वाली मध्यप्रदेश की दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। भोपाल में चूनाभट्टी स्थित कंपनी के दफ्तर सहित कई अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारी आज सुबह पहुंचे और कागजातों की जांचं कर रही है। बताया जा रहा है कि दिलीप बिल्डकॉन के अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है।

उत्‍तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS और PCS अधिकारियों के हुए तबादले

उत्‍तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS और PCS अधिकारियों के हुए तबादलेBig administrative reshuffle in Uttarakhand : उत्तराखंड में दीपावली से पहले धामी सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, शासन ने 44 आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं। 5 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। जिनमें नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा शामिल हैं। तबादला सूची में 23 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुए हैं तो 11 पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है।

भोपाल-विदिशा हाईवे पर बड़ा हादसा टला, 50 मीटर धंसी सड़क, 20 फीट का गड्डडा, NHAI ने झाड़ा पल्ला

भोपाल-विदिशा हाईवे पर बड़ा हादसा टला, 50 मीटर धंसी सड़क, 20 फीट का गड्डडा, NHAI ने झाड़ा पल्लामध्यप्रदेश में सड़कों के निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी पोल सोमवार को उस वक्त खुल गई है जब भोपाल-विदिशा बॉयपास पर सड़क देखते ही देखते 20 फीट धंस गई। सड़क धंसने से करीब 20 फीट का गड़डा हो गया है। गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था नहीं तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
