गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Why does Indores traffic problem remain incurable
Written By Author वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (15:09 IST)

क्यों लाइलाज बनी हुई है इंदौर की ट्रैफिक समस्या?

Indore traffic problem
Indore traffic problem: इंदौर शहर में यातायात का प्रबंधन केवल सड़क और वाहनों का सुचारु रूप से चलाने का प्रश्न नहीं है। इसमें बहुत सारे कारक हैं, जो आपस में एक दूसरे से उलझ गए हैं। कई बार शहर के यातायात की समस्या लाइलाज दिखती है। दरअसल, हमने इंदौर के नगर नियोजन और यातायात प्रबंधन को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में अच्छे से सोचा नहीं गया। बहुत अच्छे से सोचा गया। शहर के मास्टर प्लान में बहुत ही विस्तार से बातें कही गई हैं। राज्य शासन, नगर निगम, पुलिस-प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने इंदौर के यातायात की समस्या को दुरुस्त करने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन हमसे एक बड़ी चूक हो गई। हमने इस बारे में कभी दूरदृष्टि और समग्रता से नहीं सोचा। हम खंडित दृष्टि से सोचते रहे। यही कारण है कि यह समस्या अब हमें लाइलाज लग रही है। 
 
बहुत ही भयावह दृश्य : आजादी के बाद के इंदौर और आज के इंदौर में जमीन-आसमान का अंतर है। यातायात की मुख्‍य समस्या सबसे बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है। शहर के राजवाड़ा को केन्द्र मानकर यदि हम 5-6 किलोमीटर के दायरे में देखें तो जो दृश्य है, वह बहुत ही भयावह है। नागरिकों, बाजारों और वाहनों का घनत्व दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसे रोकने का विचार हमारे दिमाग में आया ही नहीं। मध्य क्षेत्र का इलाका जिसे हमने स्मार्ट सिटी के रूप में स्वीकार किया, इसमें दो तरह के परिवर्तन हुए।

पुराने इंदौर का इलाका शुरुआत में रहवासी था या कहें कि मिलाजुला रहवासी और कॉमर्शियल था। लेकिन, धीरे-धीरे यहां से रहवासी आबादी पलायन कर गई और यह क्षेत्र इंदौर का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र हो गया। घरों के स्थान पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए। यहां बड़ी संख्या में ऑफिस और दुकानें बन गईं। स्वाभाविक तौर पर व्यावसायिक इलाके में भीड़ होती ही है। यहां लोग वाहनों से ही आते हैं। अब न तो व्यवसाय को रोका जा सकता है और न ही आने जाने वालों को। शहर में पार्किंग की समस्या सबसे जटिल है। दुकानों और ऑफिसों के सामने वाहन सड़कों पर ही नजर आते हैं। 
 
आर्थिक नीति ने बढ़ाई मुसीबत : यातायात की समस्या से जुड़ा दूसरा और अहम प्रश्न आर्थिक नीति का है। आज के दौर में कार और दोपहिया वाहन बैंक फाइनेंस के जरिए बहुत आसानी से खरीदे जा सकते हैं। सिर्फ आपके हां करने की देर है। इस इकोनॉमी ने वाहनों की संख्या को विस्फोटक रूप से शहर के भीतर फैला दिया है। यदि हम देखें तो इंदौर के सभी लोग इतने धनी नहीं हैं कि वे 10-20 लाख की कार खरीद सकें, लेकिन लोन की व्यवस्था आसान होने से कोई रुक नहीं पा रहा है।

इस पहलू को हम नहीं देख पा रहे हैं। एक दौर वह भी था जब वेस्पा स्कूटर के लिए भी नंबर लगाना पड़ता था। इस बार दशहरे पर ही 9 हजार कारें सड़क पर आ गईं। इसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति ही नहीं है, सोचने की दृष्टि नहीं है। दरअसल, यह आर्थिक प्रश्न है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी पॉवरफुल है कि सरकारें और प्रशासन इसे रोक नहीं सकते। यह बुनियादी आर्थिक नीति का सवाल है, जो हमारी समस्या को और जटिल बना रहा है।  
 
नागरिक भी कम जिम्मेदार नहीं : इस समस्या के लिए नागरिक भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में यह व्यवस्था है कि वाहन रखने के लिए घर में गैरेज होना चाहिए, लेकिन लोगों ने गैरेज किराए पर उठा दिए और वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे-बड़े सवाल हैं, जिन पर हम चर्चा नहीं करते, सोचते नहीं। हम एक ही रास्ता अपनाए हुए हैं कि चालान कर दो। 1977-78 के दौर में जब चालान बनता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। भीड़ बढ़ने पर कोर्ट ने मनिऑर्डर की व्यवस्था की। 2025 आते-आते अब चालान 24 घंटे कैमरे से बनने लगे। अब चालान वसूली एक नई समस्या बन गई। हमें अपनी समूची कार्यप्रणाली का पुनरावलोकन करना होगा। 
 
यदि हमें सुचारु यातायात प्रबंधन करना है तो हमें खंडित नहीं बल्कि समग्र रूप से सोचना होगा। आर्थिक, राजनीतिक, नगर नियोजन, नाग‍रिक उत्तरदायित्व आदि से जुड़े प्रश्न भी हैं। इनमें से एक भी एजेंसी अपनी भूमिका को ठीक तरह से नहीं निभा रही है। अराजकता में रहना हमारा स्वभाव हो गया है। सड़क हादसे होते हैं, लोग मरते भी हैं। अखबारों में हो-हल्ला होता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। 
जब दूसरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? : ऐसा भी नहीं है कि इंदौर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इंदौर से बड़े हजारों शहर हैं। यातायात प्रबंधन के लिए यहां भी प्लान किया जा सकता है। दूसरे देशों में वहां के लोगों ने, सरकारों ने, इकोनॉमी ने गंभीरता से सोचा और यातायात का प्रबंधन किया। दरअसल, हमारे भीतर विल पॉवर नहीं है। हमें सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना आता है कि हम नंबर वन हैं। हम समग्र चिंतन के लिए तत्पर क्यों नहीं हैं? हमारा आलस्य, एरोगेंस और हमारी खुशफहमी इंदौर के यातायात की अराजक व्यवस्था को सुधारने में कभी भी सफल नहीं हो सकती।

दरअसल, आपका चिंतन यह होना चाहिए कि यह करें कैसे, कहें कैसे? लेकिन, न कोई सोचने को तैयार है, न कोई सुनने को तैयार है, हम सब असहाय हो गए हैं। किसको कहें, केन्द्र, राज्य सरकार या प्रशासन से कहें, कोई इसे गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं है। भुगतने का अलावा रास्ता ही क्या है? इसे निराशावादी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। 
 
हम कैसा जीवन चाहते हैं : यह केवल मुद्दा उठाने की बात नहीं है। यातायात का सवाल इंदौर के समग्र जीवन का सवाल है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह भी प्रश्न है कि इंदौर में कारखानों या अन्य स्थानों पर रोजगार नहीं है तो लोगों को सड़क पर रोजगार करना पड़ रहा है। फिर उन्हें हटाते हैं, ठेले तोड़ते हैं तो नए दृश्य उत्पन्न होते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि आजादी के 75 साल बाद भी सायरन बजाते हुए शाही अंदाज में निकलते हैं। सभी को यह सोचना चाहिए कि हमारे निकलने से किसी को व्यवधान नहीं आना चाहिए। शादी-ब्याह, शोभायात्रा, जुलूस आदि सड़क पर ही निकालना है। हम ज्वालामुखी विस्फोट की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो ज्वालामुखी के अंदर व्यवस्था कैसी होगी? उसकी आग से सबको झुलसना ही पड़ेगा।   
 
क्या यह उपाय हम नहीं कर सकते? : सिंगापुर में कानून है कि जिसके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वह कार नहीं खरीद सकता। क्या इस तरह का कानून में भारत में नहीं बनाया जा सकता? यदि ऐसा कानून बनाया जाए तो इससे वाहनों की संख्या पर तो रोक लग ही सकती है। इस तरह का उपाय हमें भी करने चाहिए। 
 
सबसे अहम बात यह है कि हम भविष्य की कल्पना करके इंदौर को लाख की आबादी वाला शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जब आप 20-30 लाख के शहर को अराजकता से नहीं बचा पा रहे हैं तो इसी ढर्रे पर महानगर कितना भयावह होगा? बड़े शहर बनाए ही क्यों जाएं? यदि हम छोटे शहरों को प्रमोट करेंगे तो ऐसी समस्याएं भविष्य में खड़ी ही नहीं होंगी। ... और यह सिर्फ ट्रैफिक की ही समस्या नहीं है। इससे लोगों के काम के घंटे खराब होते हैं, वाहनों के प्रदूषण से स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, कास्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। असल में इस तरह के मुद्दे जनचर्चा का विषय बनने चाहिए। इससे ही समाधान सामना आएगा क्योंकि यह हमारे जीवन-मरण का सवाल है। (फोटो : धर्मेन्द्र सांगले)
 
(गांधीवादी चिंतक और एडवोकेट अनिल त्रिवेदी से बातचीत पर आधारित)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

और भी वीडियो देखें

किन्नर मामले में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी सपना हाजी गिरफ्तार

किन्नर मामले में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी सपना हाजी गिरफ्तारKinnar case update : इंदौर के नंदलालपुरा में 24 किन्नरों द्वारा सामूहिक आत्‍महत्‍या के प्रयास मामले में हड़कंप के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सपना हाजी और उसके 3 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सपना को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नर पायल गुरु (नंदलालपुरा) और किन्नर सपना हाजी (एमआर-10) में लंबे समय से विवाद चल रहा है। 2 मीडियाकर्मियों पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाने के कुछ ही घंटों के बाद 24 किन्नरों ने ये खौफनाक कदम उठाया था।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप, भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तालिबान

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप, भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तालिबानPakistan Afghanistan Tension : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आसिफ ने 48 घंटे के युद्धविराम पर भी संदेह जताया।

Diwali 2025: क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? पर्यावरण की दृष्टि से समझिए कैसे सामान्य पटाखों से हैं अलग

Diwali 2025: क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? पर्यावरण की दृष्टि से समझिए कैसे सामान्य पटाखों से हैं अलगGreen crackers vs normal crackers: दिवाली के आते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा गर्मा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों को जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। यह फैसला एक ओर त्योहार की खुशी को बरकरार रखता है, तो दूसरी ओर पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता को भी दर्शाता है। लेकिन, ये ग्रीन पटाखे आखिर हैं क्या, और ये पारंपरिक पटाखों से कैसे अलग हैं? आइए, तथ्यों के साथ समझते हैं।

ग़ाज़ा : शांति योजना के लिए एक 'नाज़ुक क्षण', न्यायेतर हत्याओं की खबरों पर चिंता

ग़ाज़ा : शांति योजना के लिए एक 'नाज़ुक क्षण', न्यायेतर हत्याओं की खबरों पर चिंतासंयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने इसराइल और हमास से युद्धविराम समझौते का सम्मान करने का आग्रह किया है, जिसके तहत मृत बन्धकों के शवों को सौंपने और ग़ाज़ा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता पहुंचाने पर सहमति हुई है। आपात राहत मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव टॉम फ़्लैचर ने आगाह किया कि इन शर्तों को मोलभाव के औज़ार में तब्दील होने से रोकना होगा। इस बीच, ग़ाज़ा में अवैध ढंग से लोगों को जान से मारने और न्यायेतर हत्याएं किए जाने की ख़बरें भी मिल रही हैं।

जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण हादसा, जिंदा जले 4 लोग

जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण हादसा, जिंदा जले 4 लोगRajasthan news in hindi : राजस्थान में जैसलमेर के बाद बाढ़मेर में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में बैठे चार लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com