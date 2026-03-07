दिल्ली से मध्यप्रदेश तक गर्मी का असर, IMD का इन राज्यों में लू अलर्ट

Weather Update : दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया है।

देश के कई राज्यों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान 39 डिग्री ओडिशा के झारसुगुड़ा में दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र-कच्छ, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म लू चलने की चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में पारा चढ़ने लगा है। वहीं बिहार में 9 से 11 मार्च के बीच राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है। 9 से 11 मार्च के बीच राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं (30–40 किमी प्रति घंटे) के साथ गरज-चमक की संभावना है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में 11 मार्च तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 8–10 डिग्री सेल्सियस अधिक, उत्तर-पश्चिमी मैदानों में 5–7 डिग्री सेल्सियस अधिक और सटे हुए मध्य भारत में 4–6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान पूरे सप्ताह के दौरान रहने की संभावना है।

कैसा से दिल्ली एनसीआर का मौसम

मैच के दौरान अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम अहमदाबाद में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, इससे दृश्यता बहुत अच्छी बनी रहेगी। मैच के दूसरे हिस्से में ओस बनने की संभावना भी काफी कम है। हवाएं हल्की चलेंगी, इसलिए मैच की शुरुआत में गर्मी और उमस का असर ज्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन खेल के आगे बढ़ने के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अगले हफ्ते से यहां तापमान 36 डिग्री के स्तर को छू सकता है। अगले 6 से 7 दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क ही बना रहेगा। धूप की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री अधिक 34.4 डिग्री रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा रहा।

