सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (23:21 IST)

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर हमला, समर्थकों संग धरने पर बैठे

Maulana Kalbe Jawad
लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके के अब्बास बाग में कथित तौर पर अतिक्रमण का मुआयना करने गए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर कथित तौर पर हमलावरों ने पथराव किया। इस घटना के बाद मौलाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों संग धरने पर बैठ गए। इस बीच, पुलिस ने उनके धरने पर बैठे होने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में मिली शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
 
मीडिया खबरों के मुताबिक मौलाना जवाद अब्बास के समर्थकों के मुताबिक मौलाना बाग कर्बला में सोमवार को कथित अतिक्रमण का मुआयना करने पहुंचे थे, तभी अतिक्रमणकारियों ने उनपर पथराव कर दिया। इसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि शिया धर्मगुरु को कोई चोट नहीं आई लेकिन उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है।
पुलिस के मुताबिक दो पक्षों के विवाद में घटना हुई है। उन्होंने मौलाना जवाद के धरने पर बैठने की पुष्टि की और कहा कि इस मामले में एक तहरीर मिली है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मौलाना के साथ मौजूद थाना क्षेत्र के निवासी और कर्बला की देखभाल करने वाले सारिम मेहंदी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि कर्बला की जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है और इसी सिलसिले में मौलाना मौके पर पहुंचे थे।
 
उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि मौलाना की गाड़ी पर अवैध कब्जेदारों पथराव किया, जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की मांग की।
दूसरी तरफ धरने पर बैठे मौलाना जवाद ने कहा कि हम अतिक्रमण देखने जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने हमें रोका और इस दौरान पत्थरबाज़ी शुरू हो गई। जानलेवा हमले की कोशिश हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना के काफी देर के बाद पुलिस आई। मौलाना ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री तमाम अवैध निर्माण ध्वस्त कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह यहां के अवैध अतिक्रमण को भी हटवाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma
