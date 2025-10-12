रविवार, 12 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (21:23 IST)

पश्चिम बंगाल में वर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़, 10 से 12 यात्री घायल

West Bengal
पश्चिम बंगाल में वर्द्धमान स्टेशन पर हादसा हो गया। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में भगदड़ मच गई। मीडिया खबरों के मुताबिक इस हादसे में 10 से 12 यात्री घायल हो गए।  प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम के समय प्लेटफ़ॉर्म 4, 6 और 7 पर एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं।
जैसे ही यात्री अपनी-अपनी ट्रेनें पकड़ने के लिए दौड़े, संकरी सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और धक्का-मुक्की होने लगी। कई यात्री गिर गए, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई।  सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि स्टेशन पर सतर्कता और भीड़ प्रबंधन के उपायों को और मजबूत किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब बर्धमान स्टेशन पर कोई गंभीर दुर्घटना हुई है। कुछ साल पहले, एक पानी की टंकी गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी।
टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाई

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाईभारी-भरकम टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरानी व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेपपश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है।

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेलNobel Peace Prize history: डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का दावा एक बार फिर धराशायी हो गया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने हेतु 2025 का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही, ट्रंप का 'सबसे बड़ा शांति निर्माता' होने का दावा अधूरा रह गया। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसलिए वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं।

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

MP में 2028 चुनाव के लिए हो मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान, राहुल गांधी को राकेश सिंह का पत्र

MP में 2028 चुनाव के लिए हो मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान, राहुल गांधी को राकेश सिंह का पत्रमध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेशसिंह यादव ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपील है कि 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी को शीघ्र मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए।

तालिबान ने पा‍किस्‍तान में मचाया तांडव, 58 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत, 200 तालिबानियों के भी मारे जाने का दावा

तालिबान ने पा‍किस्‍तान में मचाया तांडव, 58 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत, 200 तालिबानियों के भी मारे जाने का दावाConflict between Pakistan and Afghanistan continues : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक रूप ले चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

Indigo पर लगा 40 लाख रुपए का जुर्माना, Airline देगी DGCA के आदेश को चुनौती

Indigo पर लगा 40 लाख रुपए का जुर्माना, Airline देगी DGCA के आदेश को चुनौतीDGCA fines IndiGo : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) पर कुल 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने ये जुर्माने नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) और विमान नियम, 1937 के नियम 133ए के तहत निर्देशों का पालन न करने पर लगाए गए हैं। हालांकि Indigo प्रबंधन इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहा है। वह जल्द ही अपना अगला कदम उठाएगा।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
