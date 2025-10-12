पश्चिम बंगाल में वर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़, 10 से 12 यात्री घायल

पश्चिम बंगाल में वर्द्धमान स्टेशन पर हादसा हो गया। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में भगदड़ मच गई। मीडिया खबरों के मुताबिक इस हादसे में 10 से 12 यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम के समय प्लेटफ़ॉर्म 4, 6 और 7 पर एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं।

जैसे ही यात्री अपनी-अपनी ट्रेनें पकड़ने के लिए दौड़े, संकरी सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और धक्का-मुक्की होने लगी। कई यात्री गिर गए, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।





रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि स्टेशन पर सतर्कता और भीड़ प्रबंधन के उपायों को और मजबूत किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब बर्धमान स्टेशन पर कोई गंभीर दुर्घटना हुई है। कुछ साल पहले, एक पानी की टंकी गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी।