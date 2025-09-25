गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नवरात्रि
  4. navpatrika saptami puja muhurat and vidhi
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (11:31 IST)

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर कब है नवपत्रिका पूजा, तारीख, मुहूर्त और विधि

navpatrika saptami puja muhurat and vidhi
Shardiya navratri saptami 2025: सप्तमी की देवी कालरात्रि हैं। शारदीय नवरात्रि में नवपत्रिका पूजा सप्तमी के दिन होती है। इसी दिन निशा पूजा भी होती है। असम, बंगाल और ओडिशा में नवपत्रिका पूजा का खास महत्व होता है। नवपत्रिका को कलाबाऊ पूजा भी कहते हैं। इस बार यह पूजा 29 सितंबर 2025 सोमवार को होगी।
 
नवपत्रिका पूजा, तारीख व मुहूर्त: Navpatrika puja muhurat:-
नवपत्रिका पूजा सोमवार, 29 सितम्बर 2025 को है।
नवपत्रिका के दिन सूर्योदय- सुबह 05:49 पर होगा।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:37 से 05:25 तक रहेगा।
प्रात: संध्या का मुहूर्त: प्रातः 05:01 से 06:13 तक रहेगा।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा।
विजय मुहूर्त: अपराह्न 02:11 से 02:58 तक रहेगा।
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 06:09 से 06:33 तक रहेगा।
 
नवपत्रिका पूजा क्या है? What is Navpatrika Puja:-
  1. नवपत्रिका यानी नौ पत्तों से माता दुर्गा की पूजा करने का खास महत्व होता है। 
  2. नौ तरह के नए पत्तों को एकत्रित करके यह पूजा करते हैं।
  3. माता के नौ रूप है और नवरात्रि के नौ दिन होते हैं।
  4. इसीलिए अलग अलग पेड़ का हर पत्ता देवी के अलग-अलग नौ रूप हैं। 
  5. ये नौ पत्ते हैं- केला, कच्वी, हल्दी, अनार, अशोक, मनका, धान, बिल्वा और जौ।
 
नवपत्रिका पूजा विधि: Navpatrika saptami puja vidhi:-
  • सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महा स्नान किया जाता है।
  • इसके बाद सभी नौ पत्तों को एक साथ बांधकर उन्हें भी स्नान कराया जाता है।
  • महा स्नान के बाद पारंपरिक साड़ी यानी लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनते हैं।
  • इसी तरह की साड़ी से नवपत्रिका और पूजा स्थल को भी सजाया जाता है।
  • इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।
  • प्राण प्रतिष्ठा के बाद षोडशोपचार पूजा की जाती है।
  • षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करते हैं।
  • इसमें जल, फल, फूल, चंदन, कंकू, नैवेद्य, 16 श्रंगार आदि अर्पित करके मां दुर्गा का पूजन किया जाता है।
  • अंत में मां दुर्गा की महाआरती होती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है।
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधि

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधिDurga Pujan 2025: शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि 1 दिन में पू्र्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहीं

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहींShardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से, माँ कालिका का एक रूप माँ कालरात्रि है, जिनकी पूजा सातवें दिन की जाती है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, शारदीय नवरात्रि में माँ कालिका की उपासना न केवल की जाती है, बल्कि यह नवदुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिFifth day of navratri 2025 devi: नवरात्रि में दुर्गा पूजन के दौरान पांचवें दिन मां स्कंदमाता का पूजन किया जाता है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर कब है नवपत्रिका पूजा, तारीख, मुहूर्त और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर कब है नवपत्रिका पूजा, तारीख, मुहूर्त और विधिShardiya navratri saptami 2025: सप्तमी की देवी कालरात्रि हैं। शारदीय नवरात्रि में नवपत्रिका पूजा सप्तमी के दिन होती है। इसी दिन निशा पूजा भी होती है। असम, बंगाल और ओडिशा में नवपत्रिका पूजा का खास महत्व होता है। नवपत्रिका को कलाबाऊ पूजा भी कहते हैं। इस बार यह पूजा 29 सितंबर 2025 सोमवार को होगी।

Vinayak Chaturthi 2025: आश्विन मास की विनायक चतुर्थी आज, जानें पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथा

Vinayak Chaturthi 2025: आश्विन मास की विनायक चतुर्थी आज, जानें पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथाVinayak Chaturthi 2025 Date: आज आश्विन मास की विनायक चतुर्थी व्रत किया जा रहा है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और धैर्य की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी समस्याओं के समाधान और वंश वृद्धि के लिए भी यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, सभी अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, सभी अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेशKushmanda Puja Special Wishes Messages: शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन, देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी। इस शुभ अवसर पर, आप ये खास शुभकामना संदेश भेजकर अपनों को बधाई दे सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2025)Today 25 September 2025 horoscope in Hindi : आज 25 सितंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Webdunia
