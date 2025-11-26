Shani margi gochar 2025: शनि का मीन राशि में मार्गी गोचर, 5 राशियों को मिलेगी राहत

Shani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो गए थे और अब वे 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे पुन: मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। कुल 138 दिन के बाद कुछ राशियों को राहत मिलेगी और जीवन में बदलाव होने लगेगा। इस बदलाव के चलते 5 राशियों को मिलेगी राहत। अटके कार्य होंगे पूर्ण। शनि मार्गी होने पर धीरे-धीरे और गहराई से प्रभाव डालते हैं, इसलिए बदलाव तुरंत महसूस न होकर समय के साथ सकारात्मक परिणाम देंगे।

1. मेष राशि:

भाव: शनि आपके बारहवें भाव में मार्गी होंगे।

राहत का क्षेत्र: आपके खर्चों और लंबी दूरी की यात्राओं का प्रबंधन।

आर्थिक: मार्गी होने से अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगेगी। विदेशी स्रोतों या निर्यात/आयात से जुड़े जातकों को लाभ होगा। फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे।

करियर: विदेश से जुड़े कार्य, या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जातकों को बेहतर मौके मिलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान में कमी आएगी। अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।

निष्कर्ष: मानसिक बोझ में कमी आएगी और रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी।

2. वृषभ राशि:

भाव: शनि आपके ग्यारहवें भाव में मार्गी होंगे।

राहत का क्षेत्र: आय के स्रोत, सामाजिक नेटवर्क और बड़े भाई-बहनों से संबंध।

आर्थिक: यह सबसे शुभ समय होगा। आय के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे। पिछले प्रयासों का फल अब धन लाभ के रूप में मिलेगा। आय में शानदार वृद्धि होगी।

करियर/व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार में बड़े और लाभदायक सौदे होंगे। बड़े अधिकारियों और नेटवर्क का सहयोग मिलेगा।

निजी: प्रेम संबंधों में आई हुई गलतफहमियां दूर होंगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है।

निष्कर्ष: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सभी इच्छाएं पूरी होने के योग बनेंगे।

3. कन्या राशि:

भाव: शनि आपके सातवें भाव में मार्गी होंगे।

राहत का क्षेत्र: साझेदारी, वैवाहिक जीवन और दैनिक व्यवसाय।

निजी/वैवाहिक: वैवाहिक जीवन में चली आ रही तनावपूर्ण स्थिति में कमी आएगी। पति-पत्नी के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे।

व्यापार: साझेदारी के व्यवसाय में सफलता और मुनाफा बढ़ेगा। साझेदारों के साथ संबंध सुधरेंगे और नए सौदे मिलने की संभावना है।

करियर: करियर में उन्नति के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत को उचित पहचान मिलेगी।

निष्कर्ष: साझेदारी और वैवाहिक जीवन में आई बाधाएं दूर होंगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

4. तुला राशि:

भाव: शनि आपके छठे भाव में मार्गी होंगे।

राहत का क्षेत्र: रोग, शत्रु और ऋण (कर्ज)।

स्वास्थ्य: लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

शत्रु/मुकदमे: विरोधी और शत्रु शांत होंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है।

आर्थिक: कर्ज चुकाने के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति को संभालने में सफलता मिलेगी।

करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है। आप अपने काम से विरोधियों पर हावी रहेंगे।

निष्कर्ष: कर्ज, बीमारी और शत्रु तीनों से आपको शानदार राहत प्राप्त होगी।

5. कुंभ राशि:

भाव: शनि आपके दूसरे भाव में मार्गी होंगे।

राहत का क्षेत्र: धन संचय, वाणी और पारिवारिक मूल्य।

आर्थिक: धन संचय करने की क्षमता बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आपकी वित्तीय योजनाएं सफल होंगी और आय में स्थिरता आएगी।

वाणी: आपकी वाणी में गंभीरता और प्रभाव आएगा, जिससे पेशेवर और निजी जीवन में आपके संबंधों में सुधार होगा। लोग आपकी बात को महत्व देंगे।

पारिवारिक: परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और घर में शांति का माहौल बनेगा।

करियर: वेतन वृद्धि और अच्छे व्यावसायिक सौदों के योग बनेंगे। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी।

निष्कर्ष: मार्गी शनि आपके धन भंडार को बढ़ाएगा और परिवार में सामंजस्य लाएगा।