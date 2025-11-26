बुधवार, 26 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 26 नवंबर 2025 (17:42 IST)

Shani margi gochar 2025: शनि का मीन राशि में मार्गी गोचर, 5 राशियों को मिलेगी राहत

शनि मार्गी गोचर 2025
Shani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो गए थे और अब वे 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे पुन: मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। कुल 138 दिन के बाद कुछ राशियों को राहत मिलेगी और जीवन में बदलाव होने लगेगा। इस बदलाव के चलते 5 राशियों को मिलेगी राहत। अटके कार्य होंगे पूर्ण। शनि मार्गी होने पर धीरे-धीरे और गहराई से प्रभाव डालते हैं, इसलिए बदलाव तुरंत महसूस न होकर समय के साथ सकारात्मक परिणाम देंगे।
 
1. मेष राशि:
भाव: शनि आपके बारहवें भाव में मार्गी होंगे।
राहत का क्षेत्र: आपके खर्चों और लंबी दूरी की यात्राओं का प्रबंधन।
आर्थिक: मार्गी होने से अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगेगी। विदेशी स्रोतों या निर्यात/आयात से जुड़े जातकों को लाभ होगा। फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे।
करियर: विदेश से जुड़े कार्य, या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जातकों को बेहतर मौके मिलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान में कमी आएगी। अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।
निष्कर्ष: मानसिक बोझ में कमी आएगी और रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी।
 
2. वृषभ राशि:
भाव: शनि आपके ग्यारहवें भाव में मार्गी होंगे।
राहत का क्षेत्र: आय के स्रोत, सामाजिक नेटवर्क और बड़े भाई-बहनों से संबंध।
आर्थिक: यह सबसे शुभ समय होगा। आय के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे। पिछले प्रयासों का फल अब धन लाभ के रूप में मिलेगा। आय में शानदार वृद्धि होगी।
करियर/व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार में बड़े और लाभदायक सौदे होंगे। बड़े अधिकारियों और नेटवर्क का सहयोग मिलेगा।
निजी: प्रेम संबंधों में आई हुई गलतफहमियां दूर होंगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है।
निष्कर्ष: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सभी इच्छाएं पूरी होने के योग बनेंगे।
 
3. कन्या राशि: 
भाव: शनि आपके सातवें भाव में मार्गी होंगे।
राहत का क्षेत्र: साझेदारी, वैवाहिक जीवन और दैनिक व्यवसाय।
निजी/वैवाहिक: वैवाहिक जीवन में चली आ रही तनावपूर्ण स्थिति में कमी आएगी। पति-पत्नी के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे।
व्यापार: साझेदारी के व्यवसाय में सफलता और मुनाफा बढ़ेगा। साझेदारों के साथ संबंध सुधरेंगे और नए सौदे मिलने की संभावना है।
करियर: करियर में उन्नति के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत को उचित पहचान मिलेगी।
निष्कर्ष: साझेदारी और वैवाहिक जीवन में आई बाधाएं दूर होंगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।
 
4. तुला राशि: 
भाव: शनि आपके छठे भाव में मार्गी होंगे।
राहत का क्षेत्र: रोग, शत्रु और ऋण (कर्ज)।
स्वास्थ्य: लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
शत्रु/मुकदमे: विरोधी और शत्रु शांत होंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है।
आर्थिक: कर्ज चुकाने के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति को संभालने में सफलता मिलेगी।
करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है। आप अपने काम से विरोधियों पर हावी रहेंगे।
निष्कर्ष: कर्ज, बीमारी और शत्रु तीनों से आपको शानदार राहत प्राप्त होगी।
 
5. कुंभ राशि:
भाव: शनि आपके दूसरे भाव में मार्गी होंगे।
राहत का क्षेत्र: धन संचय, वाणी और पारिवारिक मूल्य।
आर्थिक: धन संचय करने की क्षमता बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आपकी वित्तीय योजनाएं सफल होंगी और आय में स्थिरता आएगी।
वाणी: आपकी वाणी में गंभीरता और प्रभाव आएगा, जिससे पेशेवर और निजी जीवन में आपके संबंधों में सुधार होगा। लोग आपकी बात को महत्व देंगे।
पारिवारिक: परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और घर में शांति का माहौल बनेगा।
करियर: वेतन वृद्धि और अच्छे व्यावसायिक सौदों के योग बनेंगे। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी।
निष्कर्ष: मार्गी शनि आपके धन भंडार को बढ़ाएगा और परिवार में सामंजस्य लाएगा।
Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथाMokshada Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखनेवाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। पढ़ें मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में...

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

और भी वीडियो देखें

Panchak November 2025: नवंबर 2025 में कब से कब तक है पंचक, जानें समय और प्रभाव

Panchak November 2025: नवंबर 2025 में कब से कब तक है पंचक, जानें समय और प्रभावWhen is Panchak in November 2025: नवंबर 2025 में पंचक का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यह समय ज्योतिषियों और धार्मिक व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नवंबर 2025 में पंचक कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, और इसे लेकर क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए।

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफलDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर करने लगेंगे। बुध के मार्गी गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी बारह राशियों का राशिफल।

Nanda Saptami 2025: नंदा सप्तमी पर्व, जानें इस व्रत का दिव्य महत्व और रोचक जानकारी

Nanda Saptami 2025: नंदा सप्तमी पर्व, जानें इस व्रत का दिव्य महत्व और रोचक जानकारीNanda Saptami Vrat 2025: मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर मां नंदा की पूजा की जाती है। नंदा सप्तमी का मुख्य उद्देश्य मां नंदा, जो कि मां पार्वती का ही क रूप है, कि पूजा करना है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत करती हैं और मां नंदा से संतान सुख, सुख-शांति और समृद्धि की कामना करती हैं।

Lal Kitab Meen Rashifal 2026: मीन राशि (Pisces)- शनि और राहु कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चतुर्थ का बृहस्पति देगा सभी को मात

Lal Kitab Meen Rashifal 2026: मीन राशि (Pisces)- शनि और राहु कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चतुर्थ का बृहस्पति देगा सभी को मातLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में मीन राशि वाले यदि प्रथम भाव के शनि और बारहवें भाव के राहु से बचकर रहते हैं तो फिर चतुर्थ और सप्तम भाव का बृहस्पति और छठे भाव का केतु आपको मालामाल कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि आपको शनि और राहु के मंदे कार्यों से दूर रहना होगा और उनके उपाय करना होंगे। चलिए अब जानते हैं मीन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।
