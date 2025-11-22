सोमवार, 24 नवंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 24 November horoscope in Hindi 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025)

मेष राशि (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 24 November 2025: करियर: कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, शत्रु तथा विरोधियों से सावधान रहें।
लव: पारिवारिक और प्रेम जीवन सुखद रहेगा। 
धन: कारोबार से आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर तनाव से दूरी बनाए रखें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: नौकरीपेशा को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम में लापरवाही से बचें। 
लव: शाम को पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक ख़र्चों को नियंत्रित करें।
स्वास्थ्य: स्त्री रोगों से जुड़ी किसी दिक्कत के संकेत हैं। 
उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में खुला संवाद आपको राहत देगा। 
धन: धनलाभ के बचत पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: टीमवर्क में अपने प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें।
लव: प्रेम जीवन तथा निजी संबंधों में सुधार होगा।
धन: बाहरी लोगों का संपत्ति से जुड़े मामलों में दखल बना रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें। 
उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी और नौकरी में लाभ के अवसर रहेंगे।
लव: प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे। 
धन: कारोबार में बढ़ोतरी को लेकर आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। 
स्वास्थ्य: आज आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: नौकरी में अपनी मेहनत पर ध्यान बनाए रखें। यह आगामी समय में लाभ देगा। 
लव: प्रेम रिश्तों में बाहरी आलोचना करने से बचें।
धन: बढ़ते कारोबार में बजट बनाकर चलने से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्की-फूल्की परेशानी हो सकती हैं।
उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: व्यावसायिक साझेदारी में फायदा होगा, नौकरीपेशा को धनलाभ होने के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। 
धन: व्यापार में शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। रुके आर्थिक मामलों को अच्छी गति मिलेगी।
स्वास्थ्य: माता का स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल की गोपनीयता बनाए रखें। जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।
लव: रिश्ते के मामलों को सुलझाने के लिए पार्टनर के साथ खुलकर बातें करें।
धन: अचानक लाभ के योग हैं। फिर भी फालतू ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज तनाव और क्रोध से बचें।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: नौकरी तथा कारोबार के कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: आज भोजन दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: नौकरी में अनुशासन और वहां की व्यवस्था पर ध्यान दें। 
लव: प्रेमियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ेगी।
धन: आज कारोबार से धन-संपत्ति में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: व्यापार तथा जॉब कर रहे लोगों को समय का लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों के साथ-साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे।
धन: कारोबारियों के आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। व्यापार पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: आज जरूरतमंद लोगों को खाने की चीजों का दान दें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा को शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। लाभ भी बढ़ेगा।
लव: प्रेम संबंध में लगे जातक भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें।
धन: आज अपने फालतू खर्चों को कंट्रोल में रखें। पैतृक जायदाद के कार्य को गति मिलेगी।
स्वास्थ्य: माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।
Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मतMargashirsha Shukla Paksha: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं, व्रतों, पूजा और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह समय वर्ष के अंतिम हिस्से में आता है, और आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच पड़ता है। इन सभी कार्यों से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्व

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वPradosh Vrat in December: दिसंबर माह में आने वाले दोनों प्रदोष व्रतों (2 दिसंबर और 17 दिसंबर) का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो जीवन को आशीर्वाद और समृद्धि से भर देते हैं। दिसंबर महीने में भी दो प्रदोष पड़ेंगे, जिनका महत्व बहुत अधिक है।

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञान

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञानMokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत पुण्‍य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन श्रीकृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस बार गीता की 5162वां वर्षगांठ रहेगा।

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025)Today 24 November 2025 horoscope in Hindi : आज 24 नवंबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

24 November Birthday: आपको 24 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 November Birthday: आपको 24 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय24 November 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 नवंबर, 2025)Today Rashifal 23 November 2025 | कैसा रहेगा आज 23 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

23 November Birthday: आपको 23 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 November Birthday: आपको 23 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों...
Webdunia
