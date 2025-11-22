Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 24 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 24 November 2025: करियर: कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, शत्रु तथा विरोधियों से सावधान रहें।

लव: पारिवारिक और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: कारोबार से आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर तनाव से दूरी बनाए रखें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम में लापरवाही से बचें।

लव: शाम को पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक ख़र्चों को नियंत्रित करें।

स्वास्थ्य: स्त्री रोगों से जुड़ी किसी दिक्कत के संकेत हैं।

उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में खुला संवाद आपको राहत देगा।

धन: धनलाभ के बचत पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: टीमवर्क में अपने प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें।

लव: प्रेम जीवन तथा निजी संबंधों में सुधार होगा।

धन: बाहरी लोगों का संपत्ति से जुड़े मामलों में दखल बना रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें।

उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी और नौकरी में लाभ के अवसर रहेंगे।

लव: प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे।

धन: कारोबार में बढ़ोतरी को लेकर आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे।

स्वास्थ्य: आज आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरी में अपनी मेहनत पर ध्यान बनाए रखें। यह आगामी समय में लाभ देगा।

लव: प्रेम रिश्तों में बाहरी आलोचना करने से बचें।

धन: बढ़ते कारोबार में बजट बनाकर चलने से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्की-फूल्की परेशानी हो सकती हैं।

उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: व्यावसायिक साझेदारी में फायदा होगा, नौकरीपेशा को धनलाभ होने के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

धन: व्यापार में शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। रुके आर्थिक मामलों को अच्छी गति मिलेगी।

स्वास्थ्य: माता का स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल की गोपनीयता बनाए रखें। जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।

लव: रिश्ते के मामलों को सुलझाने के लिए पार्टनर के साथ खुलकर बातें करें।

धन: अचानक लाभ के योग हैं। फिर भी फालतू ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आज तनाव और क्रोध से बचें।

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरी तथा कारोबार के कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं।

स्वास्थ्य: मन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: आज भोजन दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: नौकरी में अनुशासन और वहां की व्यवस्था पर ध्यान दें।

लव: प्रेमियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ेगी।

धन: आज कारोबार से धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: व्यापार तथा जॉब कर रहे लोगों को समय का लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों के साथ-साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे।

धन: कारोबारियों के आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। व्यापार पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: आज जरूरतमंद लोगों को खाने की चीजों का दान दें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा को शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। लाभ भी बढ़ेगा।

लव: प्रेम संबंध में लगे जातक भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें।

धन: आज अपने फालतू खर्चों को कंट्रोल में रखें। पैतृक जायदाद के कार्य को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य: माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।