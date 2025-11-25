बुधवार, 26 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 26 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 26 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 26 November 2025
मेष राशि (Aries)
 
Today 26 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: नौकरीपेशा लोग वाणी पर संयम रखें, कलीग्स या विरोधियों से सतर्क रहें।
लव: पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। 
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। बचत पर नजर रखें।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा है, पर क्रोध और तनाव से दूर रहें।
उपाय: भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं।ALSO READ: Mokshada Ekadashi 2025: कब है मोक्षदा एकादशी, 30 नवंबर या 01 दिसंबर, जानें सामग्री और पूजा विधि
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: आज औसत परिणाम मिलेंगे। कर्मचारियों की लापरवाही से कार्य में देरी हो सकती है। वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शाम का समय परिवार के साथ शांति से बिताने का प्रयास करें।
धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अनावश्यक ख़र्चों को नियंत्रित करें।
स्वास्थ्य: माता के सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखनी होगी।
उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: व्यवसाय में नए निवेश के अवसर सामने आएंगे। कार्यविस्तार पर जोर होगा।
लव: प्रेमी या प्रेमिका को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा दिन है।
धन: आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहने से लाभ कमायेंगे।
उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: व्यापार के नियमों की अनदेखी से बचें और कार्य व्यवस्था पर बल दें।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांच और नयापन आएगा। 
धन: खर्च को नियंत्रित करना आवश्यक है। लव रिश्तों पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दें। 
उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता से प्रभाव में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे।
लव: प्रेमी तथा प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे। 
धन: कारोबार को योजना के अनुरूप आगे बढ़ने से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास उच्च रहेगा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: व्यापारियों की कार्यगति थोड़ी धीमी रहेगी। अपनी मेहनत और लगन पर ध्यान बनाए रखें।
लव: सभी रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। सहयोग की भावना रखें।
धन: अपनी व्यावहारिक बुद्धि से वित्तीय लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्के मुद्दे हो सकते हैं। हल्का और संतुलित आहार लें।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: कारोबार में साझेदारी से लाभ होने के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में पहले से अधिक मधुरता आएगी।
धन: कारोबार में आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। आय में वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: नौकरी कर रहे जातक जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।
लव: मौज-मस्ती और फूहड़ बोल  के बीच संतुलन बनाए रखें।
धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आंतरिक मनन से मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: नौकरीपेशा तथा कारोबारियों के कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे।
लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आय में वृद्धि के प्रबल योग हैं। अवसरों का लाभ उठाएं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल चढ़ाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: पेशेवर मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे। प्रबंधन मजबूत रहेगा। व्यावसायिक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रखें।
लव: लव पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें।
धन: आपके धन-संपत्ति में वृद्धि होगी। रुका पैसा प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। नए विचारों पर काम करेंगे। व्यापार उम्दा बना रहेगा। 
लव: प्रेम जीवन में भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे।
धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: आज शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा सहजता से लक्ष्य हासिल करेंगे।
लव: लव रिलेशनशिप में भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखें।
धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। कार्यविस्तार पर जोर होगा।
स्वास्थ्य: खानपान में सुधार आएगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा।
उपाय: अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं।ALSO READ: Ayodhya Dhwajarohan Utsav: अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज की विशेषताएं
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथाMokshada Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखनेवाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। पढ़ें मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में...

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 नवंबर, 2025)Today 26 November 2025 horoscope in Hindi : आज 26 नवंबर 2025, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

26 November Birthday: आपको 26 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 November Birthday: आपको 26 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!26 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय26 Novembert 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 नवंबर, 2025...

Lal Kitab Makar Rashifal 2026: मकर राशि (Capricorn)- राहु और केतु मिलकर भटकाएंगे, शनि और गुरु के उपाय बचाएंगे

Lal Kitab Makar Rashifal 2026: मकर राशि (Capricorn)- राहु और केतु मिलकर भटकाएंगे, शनि और गुरु के उपाय बचाएंगेLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में मकर राशि वाले यदि दूसरे राहु और दसवें केतु के फेर से बच जाते हैं तो पूरा वर्ष बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति छठे से निकलकर जब सातवें भाव में गोचर करेगा तब हालात सही हो जाएंगे। यदि आप सही दिशा में पराक्रम करते हैं तो तीसरे भाव का शनि वैसे अच्छा फल दे सकता है। चलिए अब जानते हैं मकर राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

skanda sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी व्रत क्या है, जानें महत्व, पूजन विधि और मुहूर्त

skanda sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी व्रत क्या है, जानें महत्व, पूजन विधि और मुहूर्तChampa, skanda sashti date 2025: हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाने वाली स्कंद षष्ठी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन और सुब्रह्मण्य भी कहा जाता है, को समर्पित है। जिसे विशेष रूप से चंपा षष्ठी के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी स्कंद षष्ठी व्रत की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी खोज रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए अत्यंत उपयोगी है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com