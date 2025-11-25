मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. Shri Ram Janmabhoomi Mandir Dhwajarohan Utsav
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (12:13 IST)

Ayodhya Dhwajarohan Utsav: अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज की विशेषताएं

ध्वजारोहण
Ayodhya Dhwajarohan Utsav: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण का भव्य समारोह आयोजित किया गया है। यह आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए यह ऐतिहासिक पल है। श्रीराम और सीता जी के विवाह की एनिवर्सरी के दिन यानी विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में यह ध्वजा रोहण किया जा रहा है। जानें ध्वज की विशेषताएं। 
अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज की विशेषताएं:-
आकार: 22 X 11 फीट की लंबाई और चौड़ाई वाला होगा।
सामग्री: विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से निर्मित।
क्षमता: तीनों मौसम के साथ तेज हवा झेलने में सक्षम।
रंग: ध्वज का रंग केसरिया होगा जो धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है।
 
चिन्ह: धर्म ध्वज पर निम्नलिखित 3 तीन चिन्ह अंकित होंगे:-
1. सूर्य- सूर्यवंश का प्रतीक
2. ॐ- सृष्टि का मूल
3. कोविदार वृक्ष (कचनार)- इक्ष्वाकु वंश का राजचिन्ह
धर्म ध्वज:-
ध्वज को मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगे 44 फीट ऊंचे ध्वजदंड पर फहराया जाएगा।
ध्वजदंड 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर में स्थापित है।
ध्वज का वजन करीब 11 किलोग्राम है।

ध्वजा रोहण की खास बातें:
तिथि और पर्व: 25 नवंबर 2025 इस दिन विवाह पंचमी का पर्व है, जिसे भगवान राम और माता सीता के विवाह की तिथि माना जाता है।
शुभ मुहूर्त: ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। यह मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक रहेगा। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था, इसलिए यह समय अत्यंत शुभ है।
 
ध्वजारोहण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर भगवा (केसरिया) धर्म ध्वज फहराया। ध्वजारोहण रिमोट सिस्टम से किया गया, जिसके लिए मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों व्यवस्थाएं थीं।
ध्वज की विशेषताएँ:
  • ध्वज का रंग केसरिया है, जो त्याग, तप और ऊर्जा का प्रतीक है।
  • ध्वज की लंबाई लगभग 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है।
  • इस पर तीन विशेष प्रतीक अंकित हैं, जिनका धार्मिक महत्व है:
  • ॐ: सनातन धर्म का शुभ प्रतीक और सभी देवताओं का संयुक्त रूप।
  • सूर्य: भगवान राम के सूर्यवंशीय होने का प्रतीक।
  • कोविदार वृक्ष: यह चिन्ह रामराज्य के ध्वज में अंकित राजचिन्ह माना जाता है और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है।
 
आयोजन का महत्व
मंदिर की पूर्णता: शिखर पर ध्वज फहराना इस बात का संकेत है कि मंदिर का निर्माण अब पूर्ण हो चुका है।
दिव्य संरक्षण: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज देवी-देवताओं की उपस्थिति और दिव्य संरक्षण का प्रतीक होता है।
रामराज्य का संदेश: यह ध्वजारोहण अयोध्या के सूर्यवंश और रघुकुल की महान परंपराओं का साक्षी बनेगा और संसार को रामराज की पुनर्स्थापना का संदेश देगा।
ध्‍वजारोहण के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ योगी, सरसंघचालक मोहन भागवत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण के बाद लोगों को संबोधित भी किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

November 2025 Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 24-30 नवंबर, इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, जानें अपना भाग्य

November 2025 Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 24-30 नवंबर, इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, जानें अपना भाग्यSaptahik Rashifal 24-30 November 2025 : नवंबर महीने का नया हफ्ता इस बार 24 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामाल

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनि चलेंगे मार्गी चाल, 3 राशियों को कर देंगे मालामालShani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो गए थे और अब वे 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे पुन: मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। कुल 138 दिन के बाद कुछ राशियों को राहत मिलेगी और जीवन में बदलाव होने लगेगा। इस बदलाव के चलते 3 राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ।

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की वर्ष 2026 के लिए 5 प्रमुख भविष्यवाणियां

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की वर्ष 2026 के लिए 5 प्रमुख भविष्यवाणियांBaba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी पांच प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।

और भी वीडियो देखें

Flag in Hinduism: मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा क्यों फहराई जाती हैं, जानें इतिहास और महत्व

Flag in Hinduism: मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा क्यों फहराई जाती हैं, जानें इतिहास और महत्वreligious information about the flag: मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा केवल एक सजावट नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सर्वोच्चता, ईश्वर की उपस्थिति, और निरंतर दिव्य संरक्षण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह ध्वज मंदिर की ऊंचाई के साथ-साथ भक्तिभाव की ऊंचाई को भी प्रकट करता है तथा देवता की महिमा, प्रतिष्ठा और शक्ति को दर्शाता है।

अयोध्या: श्री राम का ध्वजारोहण, सभी अटकलों का विराम

अयोध्या: श्री राम का ध्वजारोहण, सभी अटकलों का विरामअयोध्या में 22 जनवरी, 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, अब, ठीक 22 माह के पश्चात, अयोध्या नगरी एक और ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। यह दिवस 25 नवंबर, 2025 का है, इस दिन मंदिर के नवनिर्मित ऊंचे शिखर पर 191 फीट का गौरवान्वित करता 'केसरिया ध्वज' लहराएगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 नवंबर, 2025)Today 25 November horoscope in Hindi 2025 : आज 25 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय25 November 2025 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25,,,
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com