शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

06 January 2026 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 06 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफल
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 06 जनवरी 2026, मंगलवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2026
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-माघ 
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-मंगलवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-तृतीया/चतुर्थी-(क्षय)
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-आश्लेषा
योग (सूर्योदयकालीन)-प्रीति
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान 
योगिनी वास-आग्नेय
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-सिंह
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
श्रीगणेश संकष्टी तिल चतुर्थी व्रत (चन्द्रोदय रात्रि 09:15 मि.)/सर्वार्थसिद्धि योग/भद्रा
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
आज का उपाय-हनुमान मन्दिर में चमेली के तेल मिश्रित सिन्दूर का चोला चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
