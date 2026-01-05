सोमवार, 5 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Numerology Horoscope January 2026
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : सोमवार, 5 जनवरी 2026 (11:21 IST)

Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफल

Numerology Horoscope 2026
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 05 से 11 जनवरी 2026)
 
मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
Numerology Horoscope for Numbers 1 to 9: इस सप्ताह आपको कोई नया विचार/जबाबदारी आपके सामने आएगी। वरिष्ठों से बातचीत करने में ध्यान रखें। आय स्थिर रहेगी, पर अचानक खर्च संभव हो सकता है। निवेश सोच-समझकर करें। सेहत में छोटी मोटी समस्या रह सकती है। रिश्ते में अहंकार के कारण टकराव संभव है।ALSO READ: January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में क्या है आपके लिए खास? जानें अपने सितारों का हाल
 
उपाय: आदित्य ह्रदयस्त्रोत्र का पाठ करें।
 
मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुराने मतभेद सुलझेंगे। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
 
उपाय: शिव जी की आराधना करें।
 
मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, बिना मांगे सलाह न दें। निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह उपलब्धि वाला रह सकता है। गला ख़राब हो सकता है ध्यान रखें। रिश्ते सामान्य रहेंगे। 
 
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 
मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
इस सप्ताह आपके जीवन में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। सोच-समझकर बोलें। उधार देने से बचें। सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है, पर्याप्त नींद लें। रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है। 
 
उपाय: नीले रंग का प्रयोग कम करें। 
 
मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
यह सप्ताह सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। काम के सिलसिले में छोटी सुखद यात्रा हो सकती है। धन आगमन के नए स्रोत बनेगे। रिश्ते ठीक रहेंगे।ALSO READ: Horoscope for January 2026: साप्ताहिक राशिफल, 05 से 11 जनवरी 2026: जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं!
 
उपाय: गाय की सेवा करें।
 
मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
यह सप्ताह आपको थोडा सावधान रहने की जरुरत है आय सामान्य रहेगी किन्तु खर्चे भी बढेंगे शुगर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नहीं करें। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। 
 
उपाय: कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। 
 
मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
इस सप्ताह आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें या किसी बड़ों की सलाह से ही निर्णय लें। आय स्थिर रहेगी किन्तु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। थकान हो सकती है। रिश्ते में तालमेल बनाए रखें।
 
उपाय: कुत्ते को रोटी खिलाएं।
 
मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
यह सप्ताह आप पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, मेहनत अधिक रहेगी और फल देर से मिलेगा। धैर्य रखें। सरकारी/कानूनी मामलों में सावधानी रखें। जोड़ों के दर्द या पैरों की समस्या हो सकती है। रिश्तों में दूरी रह सकती है।
 
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
 
इस सप्ताह आपकी रुके हुए कार्य पुरे हो सकते है। शत्रु परास्त होंगे। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, गुस्से पर काबू रखें। आय ठीक रहेगी। रक्तचाप का ध्यान रहे। रिश्ते में सामंजस्य रखें। 
 
उपाय: मंगल को लाल वस्तु का दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: January 2026 Vrat Dates: जनवरी माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट
Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभBudh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का गुरु की राशि में गोचर शुभ माना जा सकता है। ऐसे में 6 राशियों को मिलेगा बहुत कुछ, खुल जाएंगे उनके भाग्य। चमकेगा किस्मत का सितारा।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?New Year 2026 Resolutions:जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Som Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग, क्या करें और क्या नहीं

Som Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग, क्या करें और क्या नहींSom Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग एक बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है। यह नक्षत्र विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि, और परिवारिक जीवन के लिए लाभकारी माना जाता है। इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। वर्ष 2026 में पहले पुष्य नक्षत्र का संयोग सोमवार, 5 जनवरी को बना है, जिसे सोम पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जनवरी, 2026)Today 05 January 2026 horoscope in Hindi| कैसा रहेगा आज 05 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

05 January Birthday: आपको 5 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 January Birthday: आपको 5 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!05 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 05 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 जनवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 जनवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 05 January 2026: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जनवरी, 2026)Today 04 January 2026 horoscope in Hindi : आज 04 जनवरी 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
