गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Major Planetary Transits January 2026 grah gochar
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (15:09 IST)

January 2026: जनवरी 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर राशि परिवर्तन

जनवरी 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर
January 2026 grah gochar: नया वर्ष 2026 देश और दुनिया के साथ ही 12 राशियों के लोगों के लिए भी मासिक राशिफल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए जानते हैं कि प्रथम माह जनवरी में कौनसे ग्रह किस राशि में प्रवेश करेंगे और किस ग्रह के सात युति बनेगी।
 
1. शुक्र: शुक्र ग्रह 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे।
2. सूर्य: सूर्य ग्रह 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे।
3. मंगल: मंगल 16 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे।
4. बुध: बुध ग्रह 17 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे।
5. शनि: शनि ग्रह मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं।
6. बृहस्पति: गुरु ग्रह जनवरी माह में मिथुन राशि में ही रहेंगे। गुरु इस वक्त वक्री हैं। 
7. राहु: छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में ही राशि में ही रहेंगे।
8. केतु: छाया ग्रह केतु सिंह राशि में ही राशि में ही रहेंगे।
 
गोचरों की संक्षिप्त स्थिति: 17 जनवरी के आसपास मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर होने से पंचग्रही योग (चंद्रमा के अल्पकालिक गोचर के साथ) का निर्माण होगा, जो ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
 
अन्य महत्वपूर्ण गोचर:
शनि नक्षत्र गोचर: 20 जनवरी 2026 को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
बुध और शुक्र की युति: 17 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक मकर राशि में बुध और शुक्र की युति रहेगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्यDecember 2025 Weekly Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकटLal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगालVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।

और भी वीडियो देखें

Margshrish Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025: दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव, जानें महत्व, पूजा विधि और मंत्र

Margshrish Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025: दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव, जानें महत्व, पूजा विधि और मंत्रDattatreya Jayanti 2025: दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष (अगहन) मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में एक अद्वितीय और अत्यंत पूजनीय अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का चित्र या मूर्ति स्थापित करके अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)Today 04 December 2025 horoscope in Hindi : 04 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर करें इस तरह उनकी पूजा तो कुंडली में गुरु होगा बलवान

भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर करें इस तरह उनकी पूजा तो कुंडली में गुरु होगा बलवानDattatreya bhagwan ki jayanti par guru ke upay: दत्तात्रेय जयंती के दिन भगवान दत्तात्रेय (जिन्हें गुरु का स्वरूप माना जाता है) की विशेष पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह को बल मिलता है और उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इस बार गुरुवार को ही दत्त महाराज की जयंती आ रही है। 4 दिसंबर 2025 के दिन उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आओ जानते हैं दत्तात्रेय भगवान की पूजा का तरीका और गुरुवार के उपाय।

04 December Birthday: आपको 04 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 December Birthday: आपको 04 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय04 December Muhurat :क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 दिसंबर, 2025 का...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com