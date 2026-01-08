गुरुवार, 8 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (15:26 IST)

2026 में लोहड़ी कब है?

Lohri Festival 2026
2026 Lohri Festival: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को लोहड़ी पर्व मनाया जाएगा।ALSO READ: Lohri Geet: लोहड़ी में गाए जाते हैं ये 5 गीत
 
लोहड़ी के शुभ मुहूर्त और समय 2026: 
 
लोहड़ी मंगलवार, जनवरी 13, 2026 को
प्रातः सन्ध्या- 05:54 ए एम से 07:15 ए एम।
गोधूलि मुहूर्त- 05:42 पी एम से 06:09 पी एम।
लोहड़ी संक्रांति का क्षण- 14 जनवरी को 03:13 पी एम।
 
मकर संक्रांति पर्व- बुधवार, जनवरी 14, 2026 को
 
लोहड़ी के दिन लोग आग जलाकर उसमें तिल, गुड़, मूंगफली आदि चढ़ाते हैं और इसके साथ ही नाच-गाने और ताम-झाम के साथ त्योहार मनाते हैं। यह दिन फसल के अच्छे उत्पादन की कामना करने के लिए भी मनाया जाता है।

इस त्योहार में मुख्य रूप से पारंपरिक लोक नृत्य, जैसे भांगड़ा और लोकगीत शामिल होते हैं। लोहड़ी की रात को लोग आग जलाकर, पारंपरिक गीत गाकर और भांगड़ा नृत्य करके इस दिन को खास बनाते हैं। लोहड़ी का पर्व एकजुटता, खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है, जिसे परिवार और मित्रों के साथ मनाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: लोहड़ी पर किस देवता की होती है पूजा?
