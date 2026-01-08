2026 में लोहड़ी कब है?

2026 Lohri Festival: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को लोहड़ी पर्व मनाया जाएगा।

लोहड़ी के शुभ मुहूर्त और समय 2026:

लोहड़ी मंगलवार, जनवरी 13, 2026 को

प्रातः सन्ध्या- 05:54 ए एम से 07:15 ए एम।

गोधूलि मुहूर्त- 05:42 पी एम से 06:09 पी एम।

लोहड़ी संक्रांति का क्षण- 14 जनवरी को 03:13 पी एम।

मकर संक्रांति पर्व- बुधवार, जनवरी 14, 2026 को

लोहड़ी के दिन लोग आग जलाकर उसमें तिल, गुड़, मूंगफली आदि चढ़ाते हैं और इसके साथ ही नाच-गाने और ताम-झाम के साथ त्योहार मनाते हैं। यह दिन फसल के अच्छे उत्पादन की कामना करने के लिए भी मनाया जाता है।





इस त्योहार में मुख्य रूप से पारंपरिक लोक नृत्य, जैसे भांगड़ा और लोकगीत शामिल होते हैं। लोहड़ी की रात को लोग आग जलाकर, पारंपरिक गीत गाकर और भांगड़ा नृत्य करके इस दिन को खास बनाते हैं। लोहड़ी का पर्व एकजुटता, खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है, जिसे परिवार और मित्रों के साथ मनाते हैं।