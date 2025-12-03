मंगलवार, 10 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. How to celebrate Kartigai Deepam
Written By WD Feature Desk

Karthigai Deepam: कार्तिगाई दीपम क्या है, यह पर्व क्यों मनाते हैं?

कार्तिगाई दीपम 2025
Karthigai Deepam 2025: कार्तिगाई दीपम एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर नवंबर-दिसंबर के महीने में पड़ता है। यह विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान मुरुगन (स्कंद) से संबंधित होता है।ALSO READ: Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?
 
कार्तिगाई दीपम एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जो प्रकाश, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। दीप जलाने की परंपरा, भगवान शिव और मुरुगन की पूजा के साथ, यह दिन आत्मिक उन्नति और आंतरिक प्रकाश को दर्शाता है। मान्यतानुसार यह एक त्रि-दिवसीय या तीन दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो पूर्णिमा और कार्तिगाई नक्षत्र के साथ मनाया जाता है। जिसमें अप्पा कार्तिगई, वडा कार्तिगई और थिरु कार्तिगई यह तीन दिवसीय उत्सव का हिस्सा होता है। 
 
कार्तिगाई दीपम का महत्व:
 
1. भगवान शिव का आशीर्वाद:
कार्तिगाई दीपम भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने भगवान मुरुगन (स्कंद) को अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट किया था। कार्तिगाई दीपम को शिव ज्योति के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के दिव्य प्रकाश को जलाने का महत्व है।
 
2. दीप जलाने की परंपरा:
इस दिन घरों में दीपक जलाना एक विशेष परंपरा है। दीपों से घर को सजाया जाता है और इस तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक होता है। इसे तमिल संस्कृति में 'प्रकाशोत्सव' के रूप में मनाया जाता है।
 
3. भगवान मुरुगन की पूजा: 
विशेष रूप से दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन को इस दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान मुरुगन ने तारकासुर का वध किया था, और यही कारण है कि इस दिन विशेष रूप से मुरुगन के भक्त उपवास रखते हैं और पूजा करते हैं।ALSO READ: Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर
 
कार्तिगाई दीपम का इतिहास और मान्यता:
 
* दिव्य ज्योति का प्रकट होना: एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तब भगवान शिव ने एक विशाल ज्योति (प्रकाश) के रूप में अपनी शक्ति का परिचय दिया था। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन उस ज्योति का अवतरण हुआ था और तभी से इस दिन को दीप जलाकर मनाने की परंपरा शुरू हुई।
 
* प्रकाश का प्रतीक: इस दिन, दीप जलाने का उद्देश्य यह है कि घरों में और जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, जैसे भगवान शिव का दिव्य प्रकाश दुनिया को रोशन करता है।
 
क्या करते हैं इस दिन?
 
1. दीपम (दीपक) जलाना: कार्तिगाई दीपम की सबसे खास बात यह है कि इस दिन दीपों की विशेष पूजा होती है। लोग घरों, मंदिरों और गली-मोहल्लों में दीप जलाते हैं। दीपकों की एक लंबी कतार सजाई जाती है, जो एक दिव्य और शुभ वातावरण का निर्माण करती है।
 
2. भगवान मुरुगन की पूजा: इस दिन विशेष रूप से भगवान मुरुगन (स्कंद) की पूजा होती है। मुरुगन के भक्त खास तौर पर इस दिन उपवास रखते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुरुगन की पूजा में नारियल, फल, फूल और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है।
 
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेलें: कार्तिगाई दीपम के अवसर पर कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, और लोक नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और खुशी के साथ यह पर्व मनाते हैं।
 
4. धार्मिक अनुष्ठान: इस दिन कई मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और अर्चना का आयोजन किया जाता है। भगवान शिव और मुरुगन के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है।
 
कार्तिगाई दीपम का सांस्कृतिक महत्व: यह पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक शुद्धता और आध्यात्मिक प्रगति की कामना की जाती है। दीप जलाने के साथ, यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश का संदेश देता है, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना होता है।ALSO READ: श्री दत्तात्रेय दत्ताची आरती: Dattatreya aarti
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?Gudi padwa 2026: हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में नव संवत्सर कहते हैं। इस दिन से विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा।

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ग्रह गोचर से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ग्रह गोचर से मिल रहे चौंकाने वाले संकेतThird World War: वर्षों से कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा विश्‍व युद्ध होने वाला है या दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक न तो वर्ल्ड वॉर हुआ और न ही दुनिया खत्म हुई। वर्षों से भविष्यवाणी की जा रही है कि एक उल्लापिंड गिरेगा और सबकुछ खत्म। आसामान से एलियन नीचे उतरेंगे और फिर वे क्या करेंगे यह कोई नहीं जानता। ऐसी कई तमाम भविष्वाणियों से भरा है इंटरनेट जगत के सभी प्लेटफॉर्म। चलिए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी।

कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधान

कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधानAngarak grahan yog kumbh rashi: कुंभ राशि में पिछले माह से ही सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग और मंगल एवं राहु की युति से अंगारक योग बना हुआ है। यह योग पूर्णत: 2 अप्रैल को ही समाप्त होगा। इस योग के चलते किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए 4 राशि के जातकों को धैर्य और सावधानी से काम करना होगा। चलिए जानते हैं कि कौनसी है वे 4 राशियां।

और भी वीडियो देखें

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्तेEffect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 6 राशियों को इस गोचर से मिलेगा बड़ा लाभ और किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि को मिस नहीं हो गई है।

Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या कब है क्या है इसका महत्व?

Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या कब है क्या है इसका महत्व?Chaitra Amavasya and Pitru Tarpan: हिन्दू पंचांग में चैत्र अमावस्या बहुत खास मानी गई है। इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, खासकर उत्तर भारत में। इसे विशेष रूप से होलाष्टक के बाद मनाया जाता है और यह नववर्ष के रूप में भी मनाने की परंपरा है, जैसे कि हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत) की शुरुआत इसी दिन से होती है। यहां जानें चैत्र अमावस्या 2026 का महत्व, पितृ पूजा और हिंदू नववर्ष के बारे में...

नवरात्रि में कैसे करें घटस्थापना? जानें कलश पूजन की संपूर्ण विधि

नवरात्रि में कैसे करें घटस्थापना? जानें कलश पूजन की संपूर्ण विधिचैत्र नवरात्रि का पर्व इस बार 19 मार्च 2026 गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय हो या चैत्र, दोनों ही नवरात्रि के नौ दिनों की शक्ति साधना का केंद्र 'घट' और 'कलश' होता है। इसे स्थापित करने का अर्थ है- अपने घर में साक्षात देवत्व को आमंत्रित करना और उन्हें उक्त जगह स्थापित करके उनकी पूजा करना। आइए जानते हैं कलश और घट स्थापना की संपूर्ण विधि।

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समय

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समयChaitra Navratri ghatasthapana Date 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है।

Papamochani Ekadashi Katha 2026: पापमोचिनी एकादशी की कथा कहानी

Papamochani Ekadashi Katha 2026: पापमोचिनी एकादशी की कथा कहानीPapmochini Ekadashi vrat katha: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचिनी एकादशी के दिन जो भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पापमोचिनी एकादशी का वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है, जहां भगवान श्री विष्णु ने इस व्रत का महत्व बताया है। आइए यहां पढ़ें कथा...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com