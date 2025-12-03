Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Jupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

1. कर्क राशि (Cancer):

भाव: बृहस्पति आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं और बारहवें भाव में गोचर करेंगे।

विशेष: अचानक खर्चों में वृद्धि, कार्यों में देरी और नींद की कमी जैसी समस्याएं।

करियर: काम के लिए मध्यम स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। पूर्व योजना से सफलता की संभावना बढ़ेगी।

व्यापार: अपरिप्याप्त लाभ मिल सकता है और शीर्ष पर पहुंचना कठिन हो सकता है।

आर्थिक: लोन, बीमा या अन्य प्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है।

व्यक्तिगत: परिवार से जुड़े पुराने मुद्दों के चलते जीवनसाथी से असंतोष।

सेहत: पैरों में तेज दर्द हो सकता है, जो इम्यूनिटी की कमी के कारण हो सकता है।

2. तुला राशि (Libra):

भाव: बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और नौवें भाव में गोचर करेंगे।

विशेष: भाग्य का साथ कमजोर महसूस कर सकते हैं, विकास की गति धीमी पड़ेगी। यात्राओं में रुकावटें।

करियर: प्रयासों में रुकावटें आ सकती हैं और सफलता पाने में विलंब होगा।

व्यापार: प्रतिस्पर्धियों के दबाव के चलते सफलता में देरी। सुनियोजित योजना बनाकर आगे बढ़ें।

आर्थिक: पैसा कमा सकते हैं, पर पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी और खर्चे अधिक रह सकते हैं।

व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ कुछ दुखद या निराशाजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

सेहत: पिता के सेहत पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक चिंता बढ़ेगी।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio):

भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और आठवें भाव में गोचर करेंगे।

विशेष: आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। संबंधित यात्राएं संभव। अचानक धन लाभ भी हो सकता है।

करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है, नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। सोच-समझकर निर्णय लें।

व्यापार: सामान्य व्यापार में सफलता कम। शेयर बाजार, ट्रेडिंग आदि में अच्छा लाभ।

आर्थिक: मध्यम स्तर की आमदनी होगी, लेकिन उससे संतुष्टि कम मिलेगी।

व्यक्तिगत: जीवनसाथी से बातचीत करते समय धैर्य और संयम से काम लेना होगा।

सेहत: आंखों और दांतों में परेशानी हो सकती है, जिससे बेचैनी महसूस होगी।

4. कुंभ राशि (Aquarius):

भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव में गोचर करेंगे।

विशेष: बच्चों और उनके भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है। कुछ मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी।

करियर: अधिक कार्यभार और असुरक्षा की भावना का सामना। वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से तनाव।

व्यापार: सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता। लापरवाही से नुकसान हो सकता है।

आर्थिक: कमाई के बावजूद, अत्यधिक खर्चों के कारण बचत करना मुश्किल हो सकता है।

व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकते हैं। आपसी समझ की कमी से तनाव बढ़ सकता है।

सेहत: बच्चों के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है (जुकाम या एलर्जी)।

5. मीन राशि (Pisces):

भाव: बृहस्पति आपके पहले और दसवें भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर करेंगे।

विशेष: घर या संपत्ति से जुड़े कुछ समस्याओं का सामना। घर में शुभ कार्य भी होंगे।

करियर: कार्य से संतोष मिलेगा, लेकिन नशे या मद्यपान की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी।

व्यापार: मानसिक तनाव के कारण पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे लाभ की संभावना कम हो सकती है।

आर्थिक: कमाई से ज्यादा घर या परिवार से संबंधित खर्च कर सकते हैं।

व्यक्तिगत: पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवनसाथी के साथ खुशियां साझा नहीं कर पाएंगे।