बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 4 राशियों का भाग्य चमक जाएगा, 2 जून 2026 तक जो चाहो वो मिलेगा

brihaspati
Jupiter Transit in Gemini 2025: देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) का राशि परिवर्तन ज्योतिष में एक बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि वे लगभग 12 महीने तक एक राशि में रहते हैं। हालाँकि, इस बार उनकी चाल अतिचारी (तेज) और वक्री (उल्टी) रहने के कारण यह गोचर थोड़ा जटिल रहा है। 14 मई 2025 को गुरु ने पहली बार मिथुन राशि में प्रवेश किया था, जिसके बाद 18 अक्टूबर को वे वक्री चाल के कारण कर्क राशि में चले गए थे। ब, 5 दिसंबर 2025 को गुरु ग्रह एक बार फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस राशि में 2 जून 2026 तक स्थिर रहेंगे। गुरु के इस महत्वपूर्ण पुनः-प्रवेश से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और भाग्य का उदय होने वाला है। विशेष रूप से, चार राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और सफलतादायक सिद्ध हो सकता है, जिससे उनका भाग्य चमक उठेगा।
 
हालांकि यह ग्रह वक्री नहीं होता तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि को भी लाभ देता। तीनों राशियों को लाभ तो होगा लेकिन उन्हें बृहस्पति के उपाय करना होंगे।
  
सिंह राशि (Leo):-
भाव: आपकी कुंडली के पांचवें तथा आठवें भाव के स्वामी का लाभ यानी एकादश भाव में गोचर होगा।
विशेष: प्रयासों में अच्छी सफलता मिलेगी और कार्यों में लक्ष्य हासिल होंगे।
करियर: सफलता से भरपूर समय। कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और मान-सम्मान मिलेगा।
व्यापार: स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिल सकता है।
आर्थिक: अधिक धन अर्जन और बचत करने के अच्छे अवसर मिलेंगे।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और सुखद समय बीतेगा।
सेहत: इम्यूनिटी और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा।
 
कन्या राशि (Virgo):-
भाव: बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं और दसवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा। रिश्तों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विकसित करने की ओर झुकाव।
करियर: नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षमता के बल पर उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं।
व्यापार: व्यापार पर कम ध्यान दे सकते हैं, जिससे प्रदर्शन कमजोर और लाभ सीमित रहेगा।
आर्थिक: अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अचानक खर्चों में वृद्धि चिंतित कर सकती है।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद या तकरार संभव है। कड़वाहट से बचना जरूरी है।
सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो चिंता का कारण बनेगा।
 
धनु राशि (Sagittarius):-
भाव: बृहस्पति आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और सातवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: नई मित्रता निभाने और उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों के साथ बनाए रखने पर ध्यान देंगे। यात्राएं अधिक होंगी।
करियर: विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, जो बेहद लाभदायक और सफल सिद्ध हो सकते हैं।
व्यापार: प्रयासों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरेंगे।
आर्थिक: कमाई अच्छी होगी, जो सुनियोजित योजना और दिशा का परिणाम होगी।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ खुशियां साझा करने में सफल रहेंगे, संबंधों में मिठास आएगी।
सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है।
 
मकर राशि (Capricorn):-
भाव: बृहस्पति आपके तीसरे और बारहवें भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: मेहनत से उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। सेवा भाव से कार्य करने में रुचि लेंगे।
करियर: अधिक पेशेवर ढंग से कार्य करेंगे और ईमानदारी व लगन से सफलता पाएंगे।
व्यापार: पैतृक संपत्ति, सट्टा आदि से जुड़े क्षेत्रों में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
आर्थिक: खर्चे अधिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लोन आदि के माध्यम से पूरा करने में सक्षम होंगे।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ ईमानदारी से विचार साझा करेंगे, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी और आपके अंदर दृढ़ निश्चय बना रहेगा।
