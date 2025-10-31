शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Jupiter Transit in Cancer 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (11:58 IST)

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

बृहस्पति गोचर 2025
Guru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है। 
 
वर्ष 2025 में बृहस्पति (गुरु) तीन राशियों में भ्रमण करेंगे, जो उनके सामान्य 1 वर्ष प्रति राशि के समय से अलग है:
वृषभ: जनवरी 1 से 15 मई (वृषभ) तक वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि से रहे।
मिथुन: 15 मई से 19 अक्टूबर (दोपहर 12:57 तक) इस राशि में भ्रमण किया।
कर्क: 19 अक्टूबर (दोपहर 12:57) से 11 नवंबर (शाम 6:31) तक शीघ्रगामी होकर प्रवेश किया।
कर्क: 11 नवंबर (शाम 6:31) को वक्री (Retrograde) होंगे।
मिथुन: 4 दिसंबर (देर शाम 8:39) वक्री अवस्था में वापस मिथुन राशि में लौट जाएंगे।
 
1. मिथुन राशि: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर आपके दूसरे भाव (धन भाव) में होगा। यह गोचर कार्यक्षेत्र, नौकरी और विशेषकर आर्थिक मामलों में बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी। विवाह और संतान से संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है। यह गोचर आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाएगा और संपत्ति संबंधी मामलों में भी अच्छे परिणाम देगा। सप्तम भाव के स्वामी का उच्च का होना दांपत्य सुख और व्यापार के लिए अनुकूल है।
 
2. कन्या राशि: बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। सप्तम भाव के स्वामी का उच्च होकर लाभ भाव में जाना व्यापार-व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। विवाह, वैवाहिक जीवन, और संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता रहेगी। पद-प्रतिष्ठा की संभावनाएं मजबूत होंगी और वाहन तथा भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी। यह गोचर काफी अच्छे परिणाम देगा।  
 
3. वृश्चिक राशि: बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा। यह गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा और मान-सम्मान दिलाएगा। कामों में सफलता मिलने से आर्थिक लाभ अच्छा होगा। पंचम भाव के स्वामी का उच्च होना संतान के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ है, जिससे वे अपने विषय पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आध्यात्मिक मामलों से भी लगाव बढ़ेगा।  
 
4. मीन राशि: बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। लग्न और दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना कई मामलों में बहुत अच्छे परिणाम देगा। शिक्षा (विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा) और प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। संतान, सगाई, और विवाह संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दांपत्य सुख में बढ़ोतरी होगी और पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने में यह गोचर सहायक होगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?

Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?Guru Nanak Dev Ji: गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जयंती, यह एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर होता है। गुरु नानक देव जी ने समाज में समानता, भाईचारे और सेवा की महत्ता को प्रमुखता से रखा, जो आज भी सिख समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएं

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएंTulsi Vivah puja ka chowk kaise banate hain: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखकर शाम को विष्णु पूजा के बाद तुलसी और शालिग्राम विवाह किया जाता है। इसके लिए चौकी बनाई जाती है। यह चौकी तुलसी माता के गमले के ठीक सामने या दाईं ओर स्थापित की जाती है, ताकि तुलसी विवाह की रस्में पूरी की जा सकें। इस चौकी का उपयोग शालिग्राम जी को स्थापित करने के लिए किया जाता है। चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिह्न भी बनाए जाते हैं, जो ढककर रखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर चौकी तैयार करने की विधि इस प्रकार है।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधिDev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को कुछ लोग छोटी दिवाली और देव दिवाली भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने और तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आओ जानते हैं दोनों ही परंपरा के संबंध में विस्तार से पूजन और विवाह विधि।

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने के पीछे दो मुख्य और गहरे कारण हैं, जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व से जुड़े हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुसली का शालिग्रामजी से विवाह करने की परंपरा है।

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्व

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्वDev diwali 2025 date kab hai: देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। देव दिवाली, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे देवताओं द्वारा मनाई गई दीपावली के रूप में जाना जाता है। यहां देव दीपावली की तिथि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?When is Devuthani Ekadashi in 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देवुत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार इस एकादशी के दिन को लेकर भ्रम है कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखें, 1 नवंबर को या कि 2 नवंबर 2025 को व्रत रखें? मान्यता अनुसार इस दिन से देव उठ जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जाग जाते हैं और इस दिन के बाद से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएं

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएंTulsi vivah par kitne diye jaate hai: देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) तुलसी विवाह पर आप 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये जला सकते हैं, हालांकि 5 दीये जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए।

Dev uthani ekadashi 2025 date: कब है देवउठनी एकादशी

Dev uthani ekadashi 2025 date: कब है देवउठनी एकादशीWhen is Devuthani Ekadashi in 2025: इस बार देवउठनी एकादशी स्मार्तजनों के लिए 1 नवंबर 2025 शनिवार को रहेगी जबकि वैष्णवजन और इस्कॉन के भक्त 2 नवंबर को मनाएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देवुत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देव उठ जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जाग जाते हैं और इस दिन के बाद से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। कई लोग इस दिन देव दिवाली का उत्सव मनाते हैं जबकि देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन रहती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अक्टूबर, 2025)Today 31 October horoscope in Hindi 2025 : आज 31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

31 October Birthday: आपको 31 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 October Birthday: आपको 31 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com