गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Effects of Venus Transit in Libra
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (17:05 IST)

Shukra gochar 2025: शुक्र के तुला में गोचर से 7 राशियों के लिए होगी धन की वर्षा, मिलेगा शुभ परिणाम

शुक्र गोचर 2025
Venus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 7 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ परिणाम लाएगा, जिससे उनके आर्थिक हालात सुधरेंगे और अटके कार्य पूरे होंगे।
 
मेष (सातवां भाव):
करियर: विदेश से जुड़े कार्यों में नए अवसर और जॉब ऑफर। 
व्यापार: मल्टी-लेवल मार्केटिंग/नेटवर्किंग से लाभ और अधिक मुनाफा। 
रिश्ते: दोस्तों के साथ लाभकारी यात्राएं और सहयोग मिलेगा। 
लाभ: नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सामंजस्य।
 
मिथुन (पांचवां भाव):
आर्थिक: धन वृद्धि के प्रयास सफल होंगे, परिस्थितियों में लचीलापन आएगा। 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, पदोन्नति और अच्छे पुरस्कार मिलने की संभावना। 
निवेश: स्पेकुलेशन या निवेश से जुड़े कामों में अच्छा मुनाफा और बड़े रिटर्न। 
रिश्ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल और सामंजस्य मजबूत होगा।
 
सिंह (तीसरा भाव):
करियर: विदेश में नौकरी या नए अवसर मिलने की संभावना, जिससे सफलता मिलेगी। 
आर्थिक: धीरे-धीरे धन प्राप्त होगा और आप थोड़ी बचत कर पाएंगे। 
निजी जीवन: रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जीवनसाथी के साथ कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे।
कन्या (दूसरा भाव):लाभ: धन लाभ, पारिवारिक सुख और संपत्ति में वृद्धि। 
करियर: मेहनत रंग लाएगी और सहकर्मियों से आगे निकल सकते हैं।
व्यापार: अच्छा मुनाफा और प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देंगे।
आर्थिक: ज्यादा कमाई और बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उपयोगी चीज़ों में निवेश संभव।
रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल और उच्च मूल्यों का पालन।
 
धनु (ग्यारहवां भाव):
विकास: व्यक्तिगत विकास और प्रगति पर ध्यान देने का मौका मिलेगा, प्रयास सफल होंगे।
नौकरी: कार्य संबंधी लाभदायक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।
व्यापार: पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल और बातचीत से संबंध मजबूत होंगे। 
आर्थिक: अच्छा धन लाभ, अतिरिक्त लाभ या प्रोत्साहन मिलने से प्रसन्नता।
रिश्ते: अपनी बात सीधे और स्पष्ट तरीके से रखेंगे, संबंध मजबूत होंगे।
 
मकर (दसवां भाव): 
निवेश: लाभकारी संपत्ति में निवेश संभव, आराम-सुविधाओं में वृद्धि। 
करियर: नए रोजगार के अवसर, वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग। 
व्यापार: सफलता मिलेगी, धन अर्जित करने के अधिक अवसर, नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
आर्थिक: अतिरिक्त धन प्राप्ति के योग, बोनस या प्रोत्साहन से आय में इज़ाफा।
रिश्ते: जीवनसाथी के साथ मिलकर अच्छे मूल्यों का निर्माण, निकटता बढ़ेगी।
 
कुंभ (नवम भाव): 
भाग्य और करियर: कार्यों में भाग्य का साथ, मेहनत के बल पर पदोन्नति मिलेगी, वरिष्ठों से सराहना मिलेगी।
निवेश: संपत्ति या रियल एस्टेट में निवेश करने के योग।
व्यापार: नए काम की शुरुआत से शानदार सफलता और आय में बढ़ोतरी।
आर्थिक: धन अर्जित करने, बचाने और संपत्ति जुटाने में सक्षम होंगे।
रिश्ते: जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल और संतोष बना रहेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणाम

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणामNavapancham Raj Yoga: 24 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह के वृश्‍चिक में गोचर के कारण बुध और गुरु (बृहस्पति) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस योग के चलते मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन राशियों को लाभ होगा लेकिन 2 राशियों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम देगा। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार, जिन राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं:-

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Tulsi Vivah ke achuk upay: तुलसी विवाह के अचूक उपाय: सुख, समृद्धि और विवाह बाधा मुक्ति के लिए

Tulsi Vivah ke achuk upay: तुलसी विवाह के अचूक उपाय: सुख, समृद्धि और विवाह बाधा मुक्ति के लिएTulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह का पर्व कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु (शालिग्राम) और माँ तुलसी के मिलन का प्रतीक है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख-शांति ला सकते हैं।

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथाMythological Story of Kartik Purnima: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह वर्ष के सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, और इस माह की पूर्णिमा तिथि, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, इसका चरमोत्कर्ष होती है। यह तिथि दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है।

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदे

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदेAmla Navami 2025 Remedies: आंवला नवमी का दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का दिन माना जाता है। आंवला या अक्षय नवमी पर किए जाने वाले 7 विशेष उपाय इस प्रकार हैं, जो अनगिनत फायदे देते हैं:

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरी

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरीVastu tips for home temple: घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्तियों की ऊंचाई के लिए कुछ खास नियम होते हैं? वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मूर्तियों की ऊंचाई और उनकी स्थापना का तरीका सही होना चाहिए। यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है।

Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍य

Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍यAmla Navami Interesting Facts: आंवला नवमी का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी भी है। यह दिन चातुर्मास की समाप्ति और देव उठनी एकादशी अर्थात् जिस दिन शुभ कार्य शुरू होते हैं से ठीक पहले आता है, जिससे यह नए मांगलिक कार्यों के लिए ऊर्जा और पुण्य संचित करने का समय बन जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com