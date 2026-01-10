Weekly Horoscope 2026: क्या इस सप्ताह के सितारे आपके पक्ष में हैं?, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (12 से 18 जनवरी)

Weekly Horoscope for All Zodiac Signs: नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अब जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं। 12 से 18 जनवरी 2026 तक का समय आपके जीवन में कई बदलाव और नई दिशा लेकर आ सकता है। यह समय आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आपके सितारे आपके पक्ष में हैं?

क्या आपको अपने करियर, स्वास्थ्य, और रिश्तों में कोई नया मोड़ देखने को मिल सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल, जो आपके अगले सप्ताह के लिए मार्गदर्शन करेगा।

(साप्ताहिक राशिफल: 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

कार्यस्थल पर आपसे उम्मीदें बढ़ेंगी, जिससे आप अपने काम के स्तर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तरीकों में सुधार और काम की रफ्तार बढ़ाने का मन बनेगा। आगे बढ़ने के मौके हैं, लेकिन अनुशासन जरूरी रहेगा। परिवार के मामलों में सबका समझदार होना जरूरी है। भावनाओं में बहने के बजाय शांत बातचीत से बात बनेगी। धैर्य से रिश्तों में तालमेल सुधरेगा। लंबे समय की कोई आर्थिक योजना फायदेमंद दिख रही है, लेकिन उसे व्यावहारिक सोच के साथ ही आगे बढ़ाएं। रिश्तों में संवेदनशीलता जरूरी है। साथी की कमजोरी का गलत इस्तेमाल भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से ऊर्जा बनी रहेगी। यात्रा तभी करें जब जरूरी हो। संपत्ति से जुड़े फैसले अभी टालना बेहतर है। विद्यार्थियों को अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलने से साफ दिशा मिलेगी। दोस्त आपकी समझदारी भरी सलाह चाहेंगे।

लकी नंबर: 4

लकी रंग: डार्क ग्रे

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

इस सप्ताह काम में ज्यादा अपेक्षाएं होने पर भी आप विचलित नहीं होंगे। लगातार मेहनत से दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके प्रयासों की सराहना होगी। सामाजिक या सेवा से जुड़े काम परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और मन को संतोष देंगे। व्यापारिक फैसलों में सावधानी रखें और पूंजी से जुड़े मामलों को अच्छे से जांचें। रिश्तों में बार-बार होने वाली बहस मन को परेशान कर सकती है, इसलिए सोच-समझकर बातचीत करें। सेहत से जुड़ी पुरानी चिंता मानसिक तनाव दे सकती है, विशेषज्ञ की सलाह फायदेमंद रहेगी। काम, फिटनेस या यात्रा में शॉर्टकट से बचें। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। घर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। समझदारी भरी सोच आपको लंबे समय के लक्ष्य के करीब ले जाएगी।

लकी नंबर: 17

लकी रंग: सैफरन

मिथुन (21 मई–21 जून)

इस सप्ताह आपकी बात करने की क्षमता काम में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। जहां साफ और सरल तरीके से बात रखने की जरूरत होगी, वहां अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपकी बातें सही लोगों तक पहुंचने की संभावना है। भाई-बहनों के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए बहस से बचना बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में सावधानी रखें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। अचानक कोई रोमांटिक एहसास मन को खुश कर सकता है। हल्का और सकारात्मक सोच तनाव कम करेगी और सेहत को फायदा पहुंचाएगी। विदेश यात्रा की पुरानी योजना आगे बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। लोगों से मिलना-जुलना सहज रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना और नए विषय समझना आसान हो सकता है।

लकी नंबर: 5

लकी रंग: हरा

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

इस सप्ताह ज्यादा जिम्मेदारी लेने से काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। सही तरीके से काम बांटने से संतुलन बनेगा। परिवार के लोग भावनात्मक सहारा देंगे, जिससे आप मजबूत महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति उत्साहजनक रहेगी और सोच-समझकर जोखिम लेने से फायदा हो सकता है। रोमांटिक यात्रा या साझा अनुभव से रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। सेहत में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा, कुछ लोग डॉक्टर की सलाह से दवाओं पर निर्भरता कम कर सकते हैं। किसी करीबी के साथ यात्रा सुखद रहेगी। संपत्ति बेचने की सोच रहे लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। पढ़ाई में मेहनत के परिणाम दिखने लगेंगे। पुराने दोस्त से मिलना यादें ताजा करेगा।

लकी नंबर: 9

लकी रंग: डार्क येलो

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

लकी नंबर: 8

लकी रंग: नीला

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

लगातार प्रयास से काम में साफ प्रगति दिखेगी और सही लोगों से पहचान मिलेगी। बच्चों को अच्छे रिश्ते बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देने का सही समय है। समय पर धन मिलने से पुराना बोझ हल्का होगा। रिश्तों में हल्का असंतुलन महसूस हो सकता है, भावनात्मक दबाव को नजरअंदाज न करें। डर के कारण सोच कमजोर हो सकती है, आत्मविश्वास जरूरी है। प्रकृति के करीब समय बिताने से मन और शरीर दोनों को सुकून मिलेगा। संपत्ति के मामलों में परिवार की सलाह उपयोगी रहेगी। विद्यार्थियों को नए मौके या छात्रवृत्ति मिल सकती है। दूसरों की खुशी को समझना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा।

लकी नंबर: 1

लकी रंग: ऑरेंज

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और भावनाओं में संतुलन रखने से पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। पैसों में सावधानी जरूरी है, सोच-समझकर फैसले लें। प्रेम जीवन हल्का-फुल्का और खुशहाल रहेगा। खानपान और दिनचर्या में सुधार से सेहत बेहतर होगी। करियर में बदलाव की कोशिश थोड़ी धीमी रह सकती है, इस समय तैयारी मजबूत करें। पुराने दोस्त के साथ बाहर जाना खुशी देगा। लग्जरी संपत्ति में निवेश सोच-समझकर करें। पढ़ाई में नियमितता से प्रगति होगी। निजी मामलों में संवेदनशीलता बनाए रखें।

लकी नंबर: 3

लकी रंग: मैजेंटा

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

लकी नंबर: 17

लकी रंग: गोल्डन

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

तेज सोच और सही योजना से कामकाज में गति आएगी। बच्चों या छोटे परिवारजनों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। साझा पैसों के मामलों में सावधानी रखें। यात्रा के दौरान कोई रोमांटिक पल दिन को खास बना सकता है। फिटनेस में नियमितता से अच्छा सुधार दिखेगा। छुट्टियों की योजना बन सकती है। घर की सजावट या बदलाव का विचार आएगा। विद्यार्थियों को अनुशासन से फायदा होगा। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: गुलाबी

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

नए काम या व्यापार में आप पूरी मेहनत लगाएंगे। प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा। प्राकृतिक इलाज से पुरानी समस्या में राहत मिल सकती है। कामकाज में आपकी समझदारी मुश्किल स्थिति को संभाल लेगी। परिवार में तनाव आपको लंबे समय का फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। यात्रा के दौरान भी किसी बात की चिंता रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामले बेहतर होंगे और होम लोन मिलने की संभावना है। विद्यार्थी चुनौतियों से सीखेंगे। आपका साहस लोगों को प्रभावित करेगा।

लकी नंबर: 5

लकी रंग: पीला

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

परिवार के साथ खरीदारी का समय खुशी देगा। पुराने सौदे से अचानक धन लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी। गर्भवती महिलाओं को शांत माहौल से लाभ मिलेगा। सहकर्मियों से सम्मानजनक बातचीत काम में सुधार लाएगी। ज्यादा यात्रा से थकान हो सकती है, आराम जरूरी है। होटल या सेवा क्षेत्र से जुड़े निवेश फायदेमंद दिखते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई से बाहर भी सीखने को मिलेगा। सामाजिक रिश्तों में छोटी-छोटी बातों से बचें।

लकी नंबर: 18

लकी रंग: मैरून

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

पैसों में सावधानी जरूरी है, छोटे समय की योजनाओं को अच्छे से जांचें। साथी की एक प्यारी पहल मन खुश कर देगी। हल्का नजरिया अपनाने से सेहत बेहतर होगी। लंबे समय से सोची गई छुट्टी की योजना आगे बढ़ेगी। संपत्ति के फैसलों में जगह पर ध्यान दें। समूह में पढ़ाई करने से समझ बढ़ेगी। सामाजिक मेलजोल सहज रहेगा। इस सप्ताह आपकी बातचीत की कला सबका ध्यान खींचेगी। काम में आपकी बात असरदार रहेगी। भाई-बहनों से हल्का तनाव हो सकता है, धैर्य रखें।

लकी नंबर: 7