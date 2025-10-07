Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 9 अक्टूबर से इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Karwa Chauth 2025 horoscope: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख-सुविधाओं और धन-वैभव का कारक माना जाता है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन यानी गोचर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस वर्ष करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण पर्व से ठीक एक दिन पहले, 9 अक्टूबर 2025 को, शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र का गोचर एक विशेष घटना है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि यहां शुक्र अपने शुद्ध भोग-विलासी स्वभाव को छोड़कर सेवा, समर्पण और कार्य कुशलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस गोचर के दौरान, जिन राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें मेहनत का मीठा फल और रिश्तों में परिपक्वता मिलती है। आइए जानते हैं वह कौन सी तीन भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी किस्मत इस गोचर से चमक सकती है:

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में होगा। यह गोचर आपके जीवन में साहस और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। यदि आप कला, लेखन, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो यह समय उत्कृष्ट परिणाम लेकर आएगा। छोटी और सुखद यात्राओं का योग बन रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके दूसरे भाव (धन और वाणी भाव) में होने जा रहा है। यह गोचर सीधे आपके आर्थिक पक्ष को प्रभावित करेगा, जो आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिल सकता है और धन संचय करने में सफलता मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपकी मधुर वाणी लोगों को प्रभावित करेगी, जिससे कार्यस्थल पर भी मान-सम्मान बढ़ेगा।