मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Karwa Chauth 2025 horoscope
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (14:54 IST)

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 9 अक्टूबर से इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

शुक्र गोचर
Karwa Chauth 2025 horoscope: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख-सुविधाओं और धन-वैभव का कारक माना जाता है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन यानी गोचर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस वर्ष करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण पर्व से ठीक एक दिन पहले, 9 अक्टूबर 2025 को, शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र का गोचर एक विशेष घटना है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि यहां शुक्र अपने शुद्ध भोग-विलासी स्वभाव को छोड़कर सेवा, समर्पण और कार्य कुशलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस गोचर के दौरान, जिन राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें मेहनत का मीठा फल और रिश्तों में परिपक्वता मिलती है। आइए जानते हैं वह कौन सी तीन भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी किस्मत इस गोचर से चमक सकती है: 
  1. कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में होगा। यह गोचर आपके जीवन में साहस और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। यदि आप कला, लेखन, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो यह समय उत्कृष्ट परिणाम लेकर आएगा। छोटी और सुखद यात्राओं का योग बन रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
 
  1. सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके दूसरे भाव (धन और वाणी भाव) में होने जा रहा है। यह गोचर सीधे आपके आर्थिक पक्ष को प्रभावित करेगा, जो आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिल सकता है और धन संचय करने में सफलता मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपकी मधुर वाणी लोगों को प्रभावित करेगी, जिससे कार्यस्थल पर भी मान-सम्मान बढ़ेगा।
 
  1. मिथुन राशि: मिथुन राशि के लिए शुक्र का यह महत्वपूर्ण गोचर उनके चौथे भाव (सुख भाव) में हो रहा है। यह स्थान माता, भूमि, भवन और भौतिक सुखों से संबंधित है। इस दौरान आप नया वाहन खरीद सकते हैं या घर के लिए विलासिता की वस्तुएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर आदि खरीद सकते हैं। घर में साज-सज्जा पर खर्च होगा। घर का माहौल आनंदमय रहेगा। यह समय व्यक्तिगत खुशी और घरेलू जीवन के लिए बहुत उत्तम है। 
 
उपाय: शुक्र गोचर के दौरान सकारात्मक परिणामों को बढ़ाने के लिए, इन तीनों राशियों के जातकों को हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सफेद चीजों जैसे दूध, दही, चावल, चीनी का दान करना या सफेद कपड़े पहनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चूंकि शुक्र, प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक है, इसलिए करवा चौथ से ठीक पहले यह गोचर आपके रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बनाएगा।
ALSO READ: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे आकस्मिक धनलाभ के महासंयोग
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथा

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथाkarwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिट्टी के पात्र, जिसे करवा या करक कहते हैं, से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है (जो कि अर्घ्य कहलाता है)। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत में करवा माता के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?Diwali 2025: दीपावली आ रही है और इसी के साथ ही इसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने आने लगा है। इसलिए इस बार हम पहले ही इसकी तिथि को स्पष्ट कर दे रहे हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इससे यह सिद्धि हुआ की यह रात में मनाए जाने वाला पर्व है।

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमाKarwa Chauth Rituals: करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए दिन भर उपवास करती हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि शाम को चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हैं? आज इस आलेख में हम आपको करवा चौथ पर छन्नी से पति का चेहरा देखने की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे आकस्मिक धनलाभ के महासंयोग

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे आकस्मिक धनलाभ के महासंयोगKarwa Chauth 2025 horoscope: करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष यह शुभ पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बनने जा रहा है। दरअसल, 10 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। ये दोनों ही गमानव जीवन और ज्योतिषीय भविष्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्टूबर, 2025)Today 07 October 2025 horoscope in Hindi : आज 07 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

07 October Birthday: आपको 7 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 October Birthday: आपको 7 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com