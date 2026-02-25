Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 26 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 26 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्यार के मामले में समझदारी से काम लें।

धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नई कार्य परियोजना शुभ फल देने वालीरहेगी।

लव: अपने साथी को समय दें।

धन: पैसों के मामले में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: घर में तुलसी का पूजन करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ योजना बनाएंगे।

धन: धन के निवेश के लिए शुभ दिन है।

स्वास्थ्य: आज हल्की एक्सरसाइज करें।

उपाय: चंद्रमा को प्रणाम करें।

कर्क (Cancer)

करियर: काम में चुनौतीपूर्ण दिन, धैर्य बनाए रखें।

लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, विवाद टालें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

उपाय: पानी में हल्दी डालकर घर का आशीर्वाद लें।

सिंह (Leo)

करियर: अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे।

लव: प्यार में सकारात्मकता रहेगी।

धन: धन लाभ होगा, छोटी यात्रा लाभकारी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।

कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में सफलता मिल सकती है

लव: लव संबंधों में छोटे तोहफे अच्छा असर डालेंगे।

धन: निवेश सोच-समझकर करें, अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है, पानी अधिक पिएं।

तुला (Libra)

करियर: ऑफिस में बदलाव संभव, टीमवर्क जरूरी रहेगा।

लव: प्यार में ईमानदारी बनाए रखें।

धन: आज कारोबार से धन लाभ संभव।

स्वास्थ्य: आंखों और सिरदर्द का ध्यान रखें।

उपाय: घर में अपने ईष्ट के नाम का दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा को काम में चुनौती आएगी, धैर्य से काम लें।

लव: प्रेम जीवन में भावनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण रहेगा।

धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: हल्का योग और ध्यान करें।

उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट लाभकारी रहेगी।

लव: रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, छोटे भ्रम दूर होंगे।

धन: आर्थिक लाभ संभव, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: हल्की एक्सरसाइज जारी रखें।

उपाय: घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा।

लव: साथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।

धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द और थकान पर ध्यान दें।

उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, प्रयास जारी रखें।

लव: प्यार में सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

उपाय: घर में दीप प्रज्वलित करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र के नये काम में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में छोटे भ्रम दूर होंगे।

धन: पैसों की स्थिति ठीक रहेगी।

स्वास्थ्य: आंख और पेट की समस्या पर ध्यान दें।