Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 फरवरी, 2026)

गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
मेष (Aries)

 
Today 26 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्यार के मामले में समझदारी से काम लें।
धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नई कार्य परियोजना शुभ फल देने वालीरहेगी।
लव: अपने साथी को समय दें।
धन: पैसों के मामले में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: घर में तुलसी का पूजन करें।

 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ योजना बनाएंगे।
धन: धन के निवेश के लिए शुभ दिन है।
स्वास्थ्य: आज हल्की एक्सरसाइज करें।
उपाय: चंद्रमा को प्रणाम करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: काम में चुनौतीपूर्ण दिन, धैर्य बनाए रखें।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, विवाद टालें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: पानी में हल्दी डालकर घर का आशीर्वाद लें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे।
लव: प्यार में सकारात्मकता रहेगी।
धन: धन लाभ होगा, छोटी यात्रा लाभकारी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें। 
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरी में सफलता मिल सकती है
लव: लव संबंधों में छोटे तोहफे अच्छा असर डालेंगे।
धन: निवेश सोच-समझकर करें, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है, पानी अधिक पिएं।
उपाय: घर में हवन करें।ALSO READ: Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?
 

तुला (Libra)

 
करियर: ऑफिस में बदलाव संभव, टीमवर्क जरूरी रहेगा।
लव: प्यार में ईमानदारी बनाए रखें।
धन: आज कारोबार से धन लाभ संभव।
स्वास्थ्य: आंखों और सिरदर्द का ध्यान रखें।
उपाय: घर में अपने ईष्ट के नाम का दीपक जलाएं।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरीपेशा को काम में चुनौती आएगी, धैर्य से काम लें।
लव: प्रेम जीवन में भावनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण रहेगा।
धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: हल्का योग और ध्यान करें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट लाभकारी रहेगी।
लव: रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, छोटे भ्रम दूर होंगे।
धन: आर्थिक लाभ संभव, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: हल्की एक्सरसाइज जारी रखें।
उपाय: घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें। 
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा।
लव: साथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।
धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और थकान पर ध्यान दें।
उपाय: काले तिल का दान करें।

 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, प्रयास जारी रखें।
लव: प्यार में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: घर में दीप प्रज्वलित करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यक्षेत्र के नये काम में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में छोटे भ्रम दूर होंगे।
धन: पैसों की स्थिति ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य: आंख और पेट की समस्या पर ध्यान दें।
होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

26 February Birthday: आपको 26 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 February Birthday: आपको 26 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!26 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयSubh kary ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 फरवरी, 2026 का विशेष...

Marriage astrology: दाम्पत्य में ना आए व्यवधान, रखें त्रिबल शुद्धि का ध्यान

Marriage astrology: दाम्पत्य में ना आए व्यवधान, रखें त्रिबल शुद्धि का ध्यान'त्रिबल शुद्धि' का विचार वर एवं कन्या दोनों की राशि एवं जन्मकालीन चंद्र से किया जाता है। शास्त्रानुसार 'त्रिबल शुद्धि' के तीन अंग होते हैं, जिन्हें क्रमश: शोभन (शुभ), पूज्य (पूजा उपरांत शुभ) एवं अपूज्य (अशुभ) कहा जाता है। इनमें शोभन में विवाह शुभ और पूज्य में उस ग्रह की शांति उपरांत विवाह किया जाना श्रेयस्कर होता है।

Lunar Eclipse 2026: 03 मार्च को लगेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में दिखेगा- ब्लड मून

Lunar Eclipse 2026: 03 मार्च को लगेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में दिखेगा- ब्लड मूनTotal Lunar Eclipse 2026: 3 मार्च 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण एक खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। खग्रास चंद्र ग्रहण वह स्थिति है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे चंद्रमा लाल या गहरे नारंगी रंग का दिखाई देने लगता है। इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसकी मुख्य बातें।

Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?

Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?holaashtak mein kya na karen: होलाष्टक हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जो होली से आठ दिन पहले (होलिका दहन के दिन से पहले) शुरू होता है और होली तक चलता है। इसे विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है:
