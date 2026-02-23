कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मत

chaturgrahi yog 2026: 23 फरवरी 2026 की सुबह ज्योतिषीय गलियारों में एक बड़ी हलचल लेकर आई है। सुबह 11:33 बजे जैसे ही मंगल ने शनि की राशि 'कुंभ' में कदम रखा, वहां पहले से मौजूद ग्रहों के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' (चार ग्रहों का मिलन) बना दिया। ज्योतिष की भाषा में इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट माना जा रहा है, जिसका सबसे पॉजिटिव असर इन तीन राशियों पर होने वाला है।

1. मिथुन राशि: 'भाग्य' देगा लंबी छलांग

मिथुन वालों के लिए यह योग आपके 9वें भाव (भाग्य स्थान) में बन रहा है। इसका मतलब है कि अब आपकी बुद्धि सिर्फ काम नहीं करेगी, बल्कि ऊंचाइयां छुएगी!

क्या बदलेगा: आपकी सोच पुरानी बेड़ियों को तोड़कर कुछ 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचेगी।

फायदा: अगर आप रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म या कानून से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' है।

सफलता का मंत्र: विदेश यात्रा के योग बनेंगे और गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। बस अपने पिता या सीनियर से बहस करने से बचें, क्योंकि आपकी सफलता का रास्ता उनके सम्मान से होकर गुजरता है।

2. सिंह राशि: संघर्ष से निकलेगा 'जीत' का रास्ता

सिंह राशि के लिए यह महा-मिलन 7वें भाव (साझेदारी और रिश्तों) में हो रहा है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अंत में 'किंग' आप ही बनेंगे।

करियर: बिजनेस पार्टनरशिप में मेहनत बढ़ेगी, लेकिन मुनाफा भी दोगुना होगा। कोर्ट-कचहरी या पुराने विवादों से पीछा छूटेगा।

पब्लिक इमेज: समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं है।

सावधानी: ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि आप जल्दी थक सकते हैं। सेहत और स्वभाव में संतुलन बनाए रखें, जीत आपकी तय है।

3. तुला राशि: 'क्रिएटिविटी' का नया अवतार

तुला राशि वालों के लिए यह योग आपके 5वें भाव (बुद्धि और संतान) में बन रहा है। आप अब साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक 'विज़नरी' की तरह सोचेंगे।

खासियत: आपकी सोचने की क्षमता इतनी तेज होगी कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। अगर आप मीडिया, टीचिंग या किसी भी रचनात्मक काम में हैं, तो आप लीडर बनकर उभरेंगे।

आर्थिक पक्ष: शेयर मार्केट या निवेश से अचानक लाभ के संकेत हैं। आपकी संतान आपकी तरक्की में अहम भूमिका निभा सकती है।

बदलाव: आपकी भाषा और बात करने का तरीका लोगों पर गहरा असर डालेगा। बस अपनी बुद्धि के साथ थोड़ा अनुशासन जोड़ लें, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा।