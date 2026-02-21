सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 फरवरी, 2026)

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 23 February 2026 : करियर: आज के दिन कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल होंगी।
लव: पार्टनर के साथ शाम को सुखद समय बीतेगा।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: आज माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के संकेत हैं।
लव: आपके प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: गले और कान से जुड़ी तकलीफ हो सकती है।
उपाय: गाय को घी लगी रोटी खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा।
लव: प्रेमी के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं, शांत रहें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस होगी।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल या कारोबार में किसी के बहकावे में न आएं।
लव: प्रेम रिश्तों में नयापन आएगा।
धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज अधिक जंक फूड के सेवन से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं।
लव: सिंगल लोगों की किसी खास से मुलाकात हो सकती है।
धन: आज लॉटरी से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पीठ के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता निखरेगी, अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए दिन अच्छा है।
धन: घरेलू सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: मौसमी एलर्जी से बचाव करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल होंगे।
लव: लव रिलेशनशिप में पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे।
धन: नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में भारीपन रह सकता है।
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: करियर में मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करेंगे।
धन: आज बढ़ते फिजूलखर्ची पर रोक लगाना जरूरी है।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: धैर्य न खोएं, नई नौकरी पाने के अवसर हैं।
लव: लव लाइफ में उत्साह बरकरार रहेगा।
धन: अटके हुए आर्थिक मामले सुलझेंगे।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की संभावना है।
उपाय: मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज बड़े अधिकारी बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: रुपये-पैसे की बचत की योजना फलीभूत होगी।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से ऊर्जा की कमी महसूस होगी।
उपाय: शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: रचनात्मक विचारों से लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा।
धन: मित्रों की मदद से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नवीन करियर को लेकर विदेश यात्रा के योग हैं।
लव: घर में प्रेम विवाह की बात चल सकती है।
धन: आज धन निवेश के लिए समय सही है।
स्वास्थ्य: सेहत हेतु दिन अच्छा बीतेगा।
