Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 22 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 22 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कारोबार तथा ऑफिस के कार्य में तेजी आएगी।

लव: प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आज घर-बाहर धन खर्च सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है।

वृषभ (Taurus)

करियर: आज नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।

लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में धैर्य रखें, भ्रम से बचें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: नींद पूरी लें।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: साहित्य लेखन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन उत्साह रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: निवेश से धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा।

लव: प्रेमियों को अपने रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।

धन: फालतू धन खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आज पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठों का सहयोग रहेगा।

लव: प्रेम जीवन अच्छा तथा संतुलित रहेगा।

धन: कारोबार से आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: तनाव कम रखने की कोशिश करें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र की गोपनीय बातें बाहर साझा न करें।

लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: कारोबार में साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कला और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: कारोबारियों का बैंक बैलेंस बना रहेगा।

स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु पर्यप्त नींद लें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेमियों के भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।

स्वास्थ्य: मेडिटेशन का सहारा लें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: करियर में बॉस से संबंध मजबूत होंगे।

लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर काम पर ध्यान दें।

लव: प्रेम रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है।

धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: आज पर्याप्त नींद लें, अन्यथा तनाव बढ़ेगा।