सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Last Modified: सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (13:34 IST)

बृहस्पति का पुन: मिथुन राशि में होने वाला है गोचर, 12 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

बृहस्पति गोचर 2025
Jupiter Transit in Gemini 2025:  बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। इसलिए 14 मई को उन्होंने मिथुन में प्रवेश किया था इसके बाद 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश किया था और अब वे 5 दिसंबर को पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। बृहस्पति के पुन: मिथुन में गोचर के चलते जानते हैं कि क्या रहेगा 12 राशियों का राशिफल या भविष्‍यफल।
 
मेष राशि (Aries):
भाव: बृहस्पति आपके नौवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: प्रयासों में देरी और साहस/आत्मविश्वास में कमी।
करियर: जल्दबाजी में नौकरी बदलने का निर्णय अपेक्षित लाभ नहीं देगा। सोच-समझकर निर्णय लें।
व्यापार: लाभ और हानि दोनों की स्थिति बनेगी। बेहतर योजना आवश्यक है।
आर्थिक: यात्रा के दौरान लापरवाही से धन का नुकसान हो सकता है। सतर्क रहें।
व्यक्तिगत: गलतफहमी के कारण जीवनसाथी से बहस, दांपत्य जीवन में तनाव।
सेहत: गर्दन, टखनों और कंधों में दर्द हो सकता है। विशेष ध्यान रखें।
 
वृषभ राशि (Taurus):
भाव: बृहस्पति आपके आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: उत्तराधिकार या अचानक लाभ से धन अर्जित हो सकता है, पर संतुष्टि की कमी रहेगी।
करियर: कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है। धैर्य रखें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है।
व्यापार: प्रतियोगियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, जिससे मुनाफे की दर में गिरावट आ सकती है।
आर्थिक: एक ओर लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है।
व्यक्तिगत: अहंकार के कारण जीवनसाथी से दूरी आ सकती है।
सेहत: आंखों से जुड़ी एलर्जी या संक्रमण परेशान कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर हो सकती है।
 
मिथुन राशि (Gemini):
भाव: बृहस्पति आपके सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं और पहले भाव (लग्न) में गोचर करेंगे।
विशेष: मित्रों से सतर्क रहें। नौकरी के संबंध में अच्छी योजना बनाएं, परिणाम मध्यम रहेंगे।
करियर: सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। संयम रखें।
व्यापार: कार्यों में देरी या बैकलॉग से मुनाफा घट सकता है और चिंता बढ़ेगी।
आर्थिक: आय बनी रहेगी, लेकिन खर्चों में अधिकता होगी। संतुलन बनाना जरूरी है।
व्यक्तिगत: अहंकार के कारण जीवनसाथी से मनमुटाव और रिश्ते में दूरी आ सकती है।
सेहत: नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण संभव है।
 
कर्क राशि (Cancer):
भाव: बृहस्पति आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं और बारहवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: अचानक खर्चों में वृद्धि, कार्यों में देरी और नींद की कमी जैसी समस्याएं।
करियर: काम के लिए मध्यम स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। पूर्व योजना से सफलता की संभावना बढ़ेगी।
व्यापार: अपरिप्याप्त लाभ मिल सकता है और शीर्ष पर पहुंचना कठिन हो सकता है।
आर्थिक: लोन, बीमा या अन्य प्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है।
व्यक्तिगत: परिवार से जुड़े पुराने मुद्दों के चलते जीवनसाथी से असंतोष।
सेहत: पैरों में तेज दर्द हो सकता है, जो इम्यूनिटी की कमी के कारण हो सकता है।
 
सिंह राशि (Leo):
भाव: आपकी कुंडली के पांचवें तथा आठवें भाव के स्वामी का लाभ यानी एकादश भाव में गोचर होगा।
विशेष: प्रयासों में अच्छी सफलता मिलेगी और कार्यों में लक्ष्य हासिल होंगे।
करियर: सफलता से भरपूर समय। कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और मान-सम्मान मिलेगा।
व्यापार: स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिल सकता है।
आर्थिक: अधिक धन अर्जन और बचत करने के अच्छे अवसर मिलेंगे।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और सुखद समय बीतेगा।
सेहत: इम्यूनिटी और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा।
 
कन्या राशि (Virgo):
भाव: बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं और दसवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा। रिश्तों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विकसित करने की ओर झुकाव।
करियर: नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षमता के बल पर उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं।
व्यापार: व्यापार पर कम ध्यान दे सकते हैं, जिससे प्रदर्शन कमजोर और लाभ सीमित रहेगा।
आर्थिक: अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अचानक खर्चों में वृद्धि चिंतित कर सकती है।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद या तकरार संभव है। कड़वाहट से बचना जरूरी है।
सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो चिंता का कारण बनेगा।
 
तुला राशि (Libra):
भाव: बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और नौवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: भाग्य का साथ कमजोर महसूस कर सकते हैं, विकास की गति धीमी पड़ेगी। यात्राओं में रुकावटें।
करियर: प्रयासों में रुकावटें आ सकती हैं और सफलता पाने में विलंब होगा।
व्यापार: प्रतिस्पर्धियों के दबाव के चलते सफलता में देरी। सुनियोजित योजना बनाकर आगे बढ़ें।
आर्थिक: पैसा कमा सकते हैं, पर पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी और खर्चे अधिक रह सकते हैं।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ कुछ दुखद या निराशाजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।
सेहत: पिता के सेहत पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक चिंता बढ़ेगी।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio):
भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और आठवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। संबंधित यात्राएं संभव। अचानक धन लाभ भी हो सकता है।
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है, नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। सोच-समझकर निर्णय लें।
व्यापार: सामान्य व्यापार में सफलता कम। शेयर बाजार, ट्रेडिंग आदि में अच्छा लाभ।
आर्थिक: मध्यम स्तर की आमदनी होगी, लेकिन उससे संतुष्टि कम मिलेगी।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी से बातचीत करते समय धैर्य और संयम से काम लेना होगा।
सेहत: आंखों और दांतों में परेशानी हो सकती है, जिससे बेचैनी महसूस होगी।
 
धनु राशि (Sagittarius):
भाव: बृहस्पति आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और सातवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: नई मित्रता निभाने और उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों के साथ बनाए रखने पर ध्यान देंगे। यात्राएं अधिक होंगी।
करियर: विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, जो बेहद लाभदायक और सफल सिद्ध हो सकते हैं।
व्यापार: प्रयासों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरेंगे।
आर्थिक: कमाई अच्छी होगी, जो सुनियोजित योजना और दिशा का परिणाम होगी।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ खुशियां साझा करने में सफल रहेंगे, संबंधों में मिठास आएगी।
सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है।
 
मकर राशि (Capricorn):
भाव: बृहस्पति आपके तीसरे और बारहवें भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: मेहनत से उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। सेवा भाव से कार्य करने में रुचि लेंगे।
करियर: अधिक पेशेवर ढंग से कार्य करेंगे और ईमानदारी व लगन से सफलता पाएंगे।
व्यापार: पैतृक संपत्ति, सट्टा आदि से जुड़े क्षेत्रों में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
आर्थिक: खर्चे अधिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लोन आदि के माध्यम से पूरा करने में सक्षम होंगे।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ ईमानदारी से विचार साझा करेंगे, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी और आपके अंदर दृढ़ निश्चय बना रहेगा।
 
कुंभ राशि (Aquarius):
भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: बच्चों और उनके भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है। कुछ मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी।
करियर: अधिक कार्यभार और असुरक्षा की भावना का सामना। वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से तनाव।
व्यापार: सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता। लापरवाही से नुकसान हो सकता है।
आर्थिक: कमाई के बावजूद, अत्यधिक खर्चों के कारण बचत करना मुश्किल हो सकता है।
व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकते हैं। आपसी समझ की कमी से तनाव बढ़ सकता है।
सेहत: बच्चों के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है (जुकाम या एलर्जी)।
 
मीन राशि (Pisces):
भाव: बृहस्पति आपके पहले और दसवें भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर करेंगे।
विशेष: घर या संपत्ति से जुड़े कुछ समस्याओं का सामना। घर में शुभ कार्य भी होंगे।
करियर: कार्य से संतोष मिलेगा, लेकिन नशे या मद्यपान की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी।
व्यापार: मानसिक तनाव के कारण पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे लाभ की संभावना कम हो सकती है।
आर्थिक: कमाई से ज्यादा घर या परिवार से संबंधित खर्च कर सकते हैं।
व्यक्तिगत: पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवनसाथी के साथ खुशियां साझा नहीं कर पाएंगे।
सेहत: आराम की कमी महसूस कर सकते हैं। पैरों और कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
