मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
  धर्म-संसार
  धर्म-दर्शन
  हिन्दू धर्म
  4. bhaum pradosh vrat katha karj se mukti ke upay
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (12:38 IST)

Bhaum Pradosh: भौम प्रदोष का व्रत रखने से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, जानिए इसकी कथा

Bhaum Pradosh Vrat 2025
Bhaum Pradosh Vrat 2025: सोमवार के यदि प्रदोष हो तो उसे सोम प्रदोष और यदि मंगलवार को प्रदोष हो तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। ऐसा संयोग कभी कभी ही बनता है। यदि इस दिन विधिवत रूप से आपने उपवास कर लिया तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। इससे मंगलदोष भी दूर होता है। 2 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन भौम प्रदोष हैं।
 
धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगल ग्रह का ही एक अन्य नाम भौम है। जब मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि का योग बनता है, तब भौम प्रदोष व्रत व्रत रखा जाता है। यह व्रत हर तरह के कर्ज से मुक्ति दिलाता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातक को जल्दी छुटकारा मिल जाता है। हर किसी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कई बार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन रुपया, पैसों का कर्ज या ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। तब व्यक्ति कर्ज यानी ऋण तो ले लेता है, लेकिन उसे चुकाने में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अत: ऐसे समय में कर्ज संबंधी परेशानी दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत लाभदायी सिद्ध होता है। हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसमें मंगलवार और शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हर व्यक्ति ऋण यानी कर्ज से मुक्ति के लिए हर तरह की कोशिश करता है किंतु कर्ज की यह  स्थिति व्यक्ति को तनाव से बाहर नहीं आने देती। इस स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार का भौम प्रदोष व्रत बहुत सहायक सिद्ध होता है। 
 
भौम प्रदोष व्रत का महत्व:-
• भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा: इस व्रत को करने से भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।
• मंगल दोष से मुक्ति: भौम प्रदोष व्रत मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।
• कर्ज से मुक्ति: यह व्रत कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है।
• मानसिक शांति: यह व्रत मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है।
• शारीरिक कष्टों से मुक्ति: भौम प्रदोष व्रत शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में भी मददगार होता है।
• सुख-समृद्धि: भौम प्रदोष व्रत सुख-समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि करता है।
 
भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि:-
1. व्रत का संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें।
2. शिवलिंग का अभिषेक: प्रदोष काल में शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें।
3. भगवान शिव की पूजा: भगवान शिव को सफेद फूल, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं।
4. हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बूंदी चढ़ाएं।
5. भौम प्रदोष व्रत कथा: भौम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें या सुनें।
6. आरती: भगवान शिव और हनुमान जी की आरती करें।
7. दान: आज के दिन अपनी सामर्थ्यनुसार दान करें।
8. फलाहार: व्रत के दौरान केवल फलाहार करें।
9. भौम प्रदोष व्रत के दौरान इन मंत्रों का जाप करें:
- 'ॐ नमः शिवाय'
- 'ॐ हनुमते नमः'
- 'ॐ भौमाय नमः'
 
भौम प्रदोष व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखें:-
• व्रत के दौरान तामसिक भोजन और मदिरा से दूर रहें।
• व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचें।
• व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें।
 
भौम प्रदोष व्रत की कथा:- एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियमपूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे- है कोई हनुमान भक्त, जो हमारी इच्छा पूर्ण करे?
 
पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली:- आज्ञा महाराज। हनुमान (वेशधारी साधु) बोले- मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंतत: हाथ जोड़कर बोली- महाराज। लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने तीन बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा- तू अपने बेटे को बुला। मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया।
 
वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दु:खी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा- तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले।
 
इस पर वृद्धा बोली- उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस तरह भौम प्रदोष व्रत के दिन इसे पै़ने और सुनने का बहुत महत्व धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है।
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेला

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेलाKumbh snan, shahi snan: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही अमृत स्नान होंगे।

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माण

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माणSagittarius zodiac sign Dhanu Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 7वें भाव में, फिर जून से 8वें भाव में और अंत में इस वर्ष 9वें भाव में गोचर करेगा। 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का, 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का और अंत में 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: तीसरे और नवम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 4 राशियों का भाग्य चमक जाएगा, 2 जून 2026 तक जो चाहो वो मिलेगा

बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 4 राशियों का भाग्य चमक जाएगा, 2 जून 2026 तक जो चाहो वो मिलेगाJupiter Transit in Gemini 2025: देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) का राशि परिवर्तन ज्योतिष में एक बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि वे लगभग 12 महीने तक एक राशि में रहते हैं। हालाँकि, इस बार उनकी चाल अतिचारी (तेज) और वक्री (उल्टी) रहने के कारण यह गोचर थोड़ा जटिल रहा है। 14 मई 2025 को गुरु ने पहली बार मिथुन राशि में प्रवेश किया था, जिसके बाद 18 अक्टूबर को वे वक्री चाल के कारण कर्क राशि में चले गए थे। ब, 5 दिसंबर 2025 को गुरु ग्रह एक बार फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस राशि में 2 जून 2026 तक स्थिर रहेंगे। गुरु के इस महत्वपूर्ण पुनः-प्रवेश से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और भाग्य का उदय होने वाला है। विशेष रूप से, चार राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और सफलतादायक सिद्ध हो सकता है, जिससे उनका भाग्य चमक उठेगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 दिसंबर, 2025)Today 02 December 2025 horoscope in Hindi : आज 02 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

02 December Birthday: आपको 2 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

02 December Birthday: आपको 2 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!02 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में....

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय02 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया...

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)Annual Horoscope 2026: यहां पढ़ें 2026 का वार्षिक राशिफल। इस लेख में, हम आपके लिए लाए हैं 2026 का वार्षिक राशिफल, जो न केवल आपको आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर, स्वास्थ्य, और प्रेम जीवन के बारे में जानकारी देगा, बल्कि यह भी बताएगा कि कौन से खास उपाय और दिशा-निर्देश आपको इस साल अपनाने चाहिए।
Webdunia
