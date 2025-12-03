Lal Kitab vrishchik rashi upay 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, पंचम का शनि देगा झटका

Lal Kitab vrishchik rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष तभी बेहतर बन सकता है जबकि वे अष्टम के बृहस्पति और पंचम के शनि के उपाय करेंगे। इसी के साथ ही राहु चतुर्थ में और केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दिसंबर तक ये इसी भाव में रहेंगे। यदि बृहस्पति का साथ मिलेगा तो दोनों ग्रह शांत रहेंगे। कुंडली में एकमात्र बृहस्पति की स्थिति ही सही बन रही है। इसलिए लाल किताब के उपाय करके वर्ष को बेहतर बनाएं।

वृश्चिक राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय 2026: Lal Kitab Remedies 2026 for Scorpio

1. दान का महत्व: प्रत्येक गुरुवार को किसी मंदिर में जाकर शुद्ध घी, आलू और कपूर का दान करें। यह उपाय आपके भाग्य स्थान को सक्रिय करेगा और धन-समृद्धि में वृद्धि करेगा।

2. पौधारोपण: गुरुवार के दिन किसी शुभ स्थान पर एक पीपल का पेड़ लगाएं। पीपल का पेड़ गुरु से संबंधित होता है और इसे लगाने और उसकी देखभाल करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे ज्ञान, संतान और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

3. उपवास और संयम: यदि संभव हो तो गुरुवार का उपवास करें। यदि उपवास संभव न हो तो कम से कम सूर्यास्त तक नमक का सेवन न करें। यह आपकी इच्छाशक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा।

4. स्वच्छता का ध्यान: अपनी नाक को अच्छे से साफ करते रहें। लाल किताब में नासिका को राहु से जोड़ा गया है। नाक साफ रखने से राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और अचानक आने वाली परेशानियाँ दूर होती हैं।

5. शनि मंदिर में दान: लगातार ग्यारह शनिवार को शनि मंदिर में जाकर छाया दान (सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान करना) करें। इससे शनि के कष्ट, कार्य में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कम होती हैं।

6. जल प्रवाह: राहु से संबंधित चीजें जैसे गेहूं, जौ, सत्तू, नारियल आदि को पानी में बहाएं। यह उपाय आकस्मिक दुर्घटनाओं और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है। हालांकि किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही ऐसा करें।

7. सौंदर्य और शांति: 400 ग्राम धनिया या बादाम का दान करें अथवा दोनों को बहते पानी में बहाएं। यह परिवार में शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही ऐसा करें।

8. चांदी और शहद: चांदी के बर्तन में शहद भरकर अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। शहद मंगल (वृश्चिक का स्वामी) का प्रतिनिधि है, और चांदी चंद्रमा का। यह उपाय पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है और संपत्ति की रक्षा करता है।