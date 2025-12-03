बुधवार, 3 दिसंबर 2025
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (15:54 IST)

Lal Kitab vrishchik rashi upay 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, पंचम का शनि देगा झटका

Lal Kitab Remedies for Scorpio 2026
Lal Kitab vrishchik rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष तभी बेहतर बन सकता है जबकि वे अष्टम के बृहस्पति और पंचम के शनि के उपाय करेंगे। इसी के साथ ही राहु चतुर्थ में और केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दिसंबर तक ये इसी भाव में रहेंगे। यदि बृहस्पति का साथ मिलेगा तो दोनों ग्रह शांत रहेंगे। कुंडली में एकमात्र बृहस्पति की स्थिति ही सही बन रही है। इसलिए लाल किताब के उपाय करके वर्ष को बेहतर बनाएं।
 
वृश्चिक राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय 2026: Lal Kitab Remedies 2026 for Scorpio
1. दान का महत्व: प्रत्येक गुरुवार को किसी मंदिर में जाकर शुद्ध घी, आलू और कपूर का दान करें। यह उपाय आपके भाग्य स्थान को सक्रिय करेगा और धन-समृद्धि में वृद्धि करेगा।
 
2. पौधारोपण: गुरुवार के दिन किसी शुभ स्थान पर एक पीपल का पेड़ लगाएं। पीपल का पेड़ गुरु से संबंधित होता है और इसे लगाने और उसकी देखभाल करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे ज्ञान, संतान और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
 
3. उपवास और संयम: यदि संभव हो तो गुरुवार का उपवास करें। यदि उपवास संभव न हो तो कम से कम सूर्यास्त तक नमक का सेवन न करें। यह आपकी इच्छाशक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा।
4. स्वच्छता का ध्यान: अपनी नाक को अच्छे से साफ करते रहें। लाल किताब में नासिका को राहु से जोड़ा गया है। नाक साफ रखने से राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और अचानक आने वाली परेशानियाँ दूर होती हैं।
 
5. शनि मंदिर में दान: लगातार ग्यारह शनिवार को शनि मंदिर में जाकर छाया दान (सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान करना) करें। इससे शनि के कष्ट, कार्य में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कम होती हैं।
 
6. जल प्रवाह: राहु से संबंधित चीजें जैसे गेहूं, जौ, सत्तू, नारियल आदि को पानी में बहाएं। यह उपाय आकस्मिक दुर्घटनाओं और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है। हालांकि किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही ऐसा करें। 
7. सौंदर्य और शांति: 400 ग्राम धनिया या बादाम का दान करें अथवा दोनों को बहते पानी में बहाएं। यह परिवार में शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही ऐसा करें। 
 
8. चांदी और शहद: चांदी के बर्तन में शहद भरकर अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। शहद मंगल (वृश्चिक का स्वामी) का प्रतिनिधि है, और चांदी चंद्रमा का। यह उपाय पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है और संपत्ति की रक्षा करता है।
 
9. गरीबों की सेवा: 10 अंधे लोगों को भोजन कराएं या गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करें। यह उपाय बृहस्पति को अत्यधिक शुभ करता है और जीवन में मान-सम्मान और समृद्धि लाता है।
 
10. संतान सुख: अपने बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखें और उनके प्रति लापरवाह न बनें। बच्चों का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने से भाग्य में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है।
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्यDecember 2025 Weekly Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकटLal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगालVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।

Karthigai Deepam: कार्तिगाई दीपम क्या है, यह पर्व क्यों मनाते हैं?

Karthigai Deepam: कार्तिगाई दीपम क्या है, यह पर्व क्यों मनाते हैं?Kartigai Deepam Date: तमिल हिंदुओं द्वारा आज कार्तिगाई दीपम पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिगाई दीपम, एक प्रमुख तमिल हिन्दू त्योहार है, जिसे विशेष रूप से तमिलनाडु और पुदुचेरी में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार दीपों की महिमा, प्रकाश और अंधकार पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?Mangal dosha:यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्‍टम और द्वादश भाव में है तो यह मंगल दोष पीड़ीत की कुंडली मानी जाती है। मंगल दोष का कारण मंगल ग्रह है और इस ग्रह के देवता भूमि पुत्र मंगलदेव है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से यह दोष दूर हो जाएगा? आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकरJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 03 December 2025 | कैसा रहेगा आज 03 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

03 December Birthday: आपको 3 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 December Birthday: आपको 3 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
