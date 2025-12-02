मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (15:30 IST)

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राह

Lal Kitab Remedies for Libra 2026
Lal Kitab Tula rashi upay 2026:  वर्ष 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर और कर्म प्रधान वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शनिदेव छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि शत्रुओं और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक शुभ स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती राहु और केतु पैदा कर रहे हैं। राहु पांचवें भाव (संतान, शिक्षा, प्रेम और शेयर बाजार का भाव) में और केतु ग्यारहवें भाव (लाभ, आय और इच्छापूर्ति का भाव) में गोचर कर रहा है। पांचवें भाव का राहु शिक्षा में भटकाव, प्रेम संबंधों में भ्रम और संतान से जुड़ी चिंताओं में वृद्धि कर सकता है।

ग्यारहवें भाव का केतु आय के साधनों में अनिश्चितता या लाभ प्राप्ति में अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव (लाभ भाव) में गोचर और छठे भाव का शनि इस स्थिति को काफी हद तक सुधार सकता है और आपको आय और स्वास्थ्य के मामले में सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको वर्ष को बेहतर बनाने और राहु-केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए लाल किताब के राहु, केतु, शनि एवं बृहस्पति से संबंधित अचूक उपाय जरूर करना चाहिए।
 
तुला राशि के लिए लाल किताब के अचूक उपाय (2026): 
लाल किताब के ये सरल और प्रभावी उपाय वर्ष 2026 में आपको ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचाएंगे और जीवन में संतुलन व सफलता लाएंगे:
 
1. राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए (धन, शिक्षा और प्रेम हेतु)
नाक साफ रखना: प्रतिदिन अच्छे से अपनी नाक साफ करते रहें। यह राहु और गुरु के अशुभ प्रभाव को कम करने का एक सरल और महत्वपूर्ण लाल किताब उपाय है। 
 
चांदी का हाथी: अपने घर में अंगूठे के बराबर का ठोस चांदी का छोटा सा हाथी रखें। चांदी (शुक्र से संबंधित) का हाथी (राहु और केतु से संबंधित) राहु-केतु के बुरे प्रभाव को शांत करता है और धन के आगमन को सुगम बनाता है।
 
कुत्ते को भोजन: प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। यह केतु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने और आय के साधनों में स्थिरता लाने का उत्तम उपाय है।
 
2. शनि और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए (स्वास्थ्य और समृद्धि हेतु)
शहद का दान और मंदिर जाना: शनिवार के दिन मंदिर में शहद का दान करना चाहिए और प्रतिदिन मंदिर जाना जरूरी है। शहद (बृहस्पति से संबंधित) का दान शनि (मंदिर में दान) के बुरे फल को नष्ट करता है और शुभ फल को बढ़ाता है।
 
शनि से संबंधित वस्तुएं: चमड़ा, लोहा, कोयला या तेल जैसी शनि से संबंधित वस्तुएं खुद नहीं खरीदें।
 
केसर का तिलक: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। केसर बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपकी बुद्धि और भाग्य को बलवान करेगा।
 
3. शुक्र को बलवान करने के लिए (स्वयं का बल और सुख हेतु)
सफाई और स्नान: शरीर के समस्त अंगों, वस्त्रों और घर को साफ-सुथरा रखें। शुक्रवार के दिन पानी में दही या फिटकरी मिलाकर स्नान करें। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और उसकी मजबूती आपके आकर्षण, सुख और संसाधनों में वृद्धि करेगी।
 
कन्या भोज और सेवा: दुर्गा माता की पूजा करें, अपनी बहनों की सेवा करें और कन्याओं को भोजन कराते रहें। यह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
 
किचन में भोजन: शुक्र की चीजें (जैसे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन) घर में स्थापित करें और किचन में (जमीन पर या चौकी पर) बैठकर ही भोजन करें। यह भी शुक्र को बल देता है और गृहस्थ जीवन में सुख-शांति लाता है।
 
इन अचूक उपायों को पूरी श्रद्धा और नियम से करने पर, तुला राशि के जातक वर्ष 2026 की चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाएंगे और राहु-केतु के बावजूद सफलता प्राप्त करेंगे।
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्यDecember 2025 Weekly Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकटLal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगालVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।

Lal Kitab Kanya rashi upay 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, शनि से रहना होगा सतर्क

Lal Kitab Kanya rashi upay 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, शनि से रहना होगा सतर्कLal Kitab Kanya rashi upay 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए एक बेहतर वर्ष साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ ग्रहों की स्थितियों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी का भाव) में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कमजोरी, असंतोष, या जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पैदा कर सकती है। इसके साथ ही, राहु छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में और केतु बारहवें भाव (खर्च, हानि और मोक्ष का भाव) में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ बिगाड़ सकते हैं। राहु छठे भाव में शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, लेकिन केतु बारहवें भाव में खर्चों में वृद्धि कर सकता है।

बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 4 राशियों का भाग्य चमक जाएगा, 2 जून 2026 तक जो चाहो वो मिलेगा

बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 4 राशियों का भाग्य चमक जाएगा, 2 जून 2026 तक जो चाहो वो मिलेगाJupiter Transit in Gemini 2025: देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) का राशि परिवर्तन ज्योतिष में एक बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि वे लगभग 12 महीने तक एक राशि में रहते हैं। हालाँकि, इस बार उनकी चाल अतिचारी (तेज) और वक्री (उल्टी) रहने के कारण यह गोचर थोड़ा जटिल रहा है। 14 मई 2025 को गुरु ने पहली बार मिथुन राशि में प्रवेश किया था, जिसके बाद 18 अक्टूबर को वे वक्री चाल के कारण कर्क राशि में चले गए थे। ब, 5 दिसंबर 2025 को गुरु ग्रह एक बार फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस राशि में 2 जून 2026 तक स्थिर रहेंगे। गुरु के इस महत्वपूर्ण पुनः-प्रवेश से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और भाग्य का उदय होने वाला है। विशेष रूप से, चार राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और सफलतादायक सिद्ध हो सकता है, जिससे उनका भाग्य चमक उठेगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 दिसंबर, 2025)Today 02 December 2025 horoscope in Hindi : आज 02 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

02 December Birthday: आपको 2 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

02 December Birthday: आपको 2 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!02 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में....

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय02 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया...
