शनिवार, 29 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 29 नवंबर 2025 (17:01 IST)

Lal Kitab Kark rashi upay 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, परिवार रहेगा सुरक्षित

Lal Kitab Remedies for Cancer 2026
Lal Kitab Mithun rashi upay 2026: वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव बारहवें, प्रथम और दूसरे भाव में गोचर करेगा। जबकि शनि नवम गोचर रहेगा जिसकी दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष के मामलों में छानबीन कर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर, राहु और केतु का गोचर क्रमशः 8वें और 2रे भाव में होकर कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए लाल किताब के उपाय करना बहुत जरूरी है।
 
1. लोटे का उपाय: रात को सोते समय एक तांबे या साधारण लोटे में स्वच्छ जल भरकर अपने सिरहाने (सिर के पास) रखें। सुबह उठने के बाद बिना किसी से बात किए उस जल को किसी पौधे में या घर के बाहर किसी साफ स्थान पर ढोल दें।
 
2. अछूतों की सेवा: लगातार 43 दिनों तक किसी जरूरतमंद व्यक्ति, निर्धन, या समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करें। इसमें उन्हें अन्न दान करना, वस्त्र भेंट करना, या आर्थिक रूप से उनकी सहायता करना शामिल है।
 
3. नाक साफ: आपको अपनी नाक को साफ और सूखी रखना चाहिए। नाक को साफ रखने से बुध, राहु, केतु और बृहस्पति चारों ग्रह शुभ हो जाते हैं।
 
4. चावल दान: समय-समय पर (खासकर पूर्णिमा या सोमवार को) मंदिर में चावल और दूध का दान करना चाहिए।
 
5. धार्मिक यात्रा: नियमित अंतराल पर धार्मिक और तीर्थ यात्राएं करते रहना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर जाने और स्नान करने से पापों का क्षय होता है और भाग्य का उदय होता है।
  
