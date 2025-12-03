बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 04 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 04 December 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 04 December 2025 : करियर: रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। 
लव: प्रेमीसंग या लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा।
धन: कारोबार में आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज क्रोध और तनाव से दूर रहें।
उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कर्मचारियों की लापरवाही से कार्य में देरी हो सकती है। वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं।
लव: आज लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करेंगे।
धन: कारोबार बढ़ने से धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक कष्‍ट संभव है। 
उपाय: श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर बातचीत में वाणी पर संयम रखें। 
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: व्यापार में विरोधी प्रबल हो सकते हैं, सावधान रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: हरी मूंग दाल पक्षियों को खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: करियर में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें, लाभ होगा। 
लव: पारिवारिक बोलचाल में भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें।
धन: कारोबार तथा अन्य क्षेत्रों में आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें। खानपान में सुधार आएगा।
उपाय: शिवजी को गुड़ मिलाकर दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। 
धन: कारोबार में योजनानुरूप आगे बढ़ने से धनलाभ होगा।
स्वास्थ्य: आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। 
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: ऑफिस की कार्यप्रणाली में आज सुधार होगा। 
लव: प्रेम जीवन के रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे। 
धन: धन प्राप्ति सुगम तरीके से होगी।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें।
उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे और कूटनीतिक ढंग से सफल होंगे।
लव: पारिवारिक तथा प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: कारोबार के आय में वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।
लव: प्रेमी साथी बातचीत में संयम रखें।
धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन अधिक खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और विश्राम ज़रूरी है।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कारोबार तथा नौकरी में नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी।
धन: व्यापारी वर्ग को आय में जबरदस्त धन वृद्धि के योग हैं।  
स्वास्थ्य: आज उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: देवी लक्ष्मी को भोग अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आज आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। 
लव: पारिवारिक संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी। घर में परस्पर भरोसा बढ़ेगा।
धन: धन-संपत्ति में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या आज को व्यवस्थित रखें।
उपाय: किसी मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नौकरी में पदोन्नति से स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
लव: अपने पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें।
धन: कारोबार में आत्मविश्वास उच्च रहेगा।
स्वास्थ्य: सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से मन प्रसन्न रहेगा। 
उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आज कोर्ट-कचहरी, जोखिम व जमानत के कार्य टालना उचित रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों से लाभ होने के योग हैं।
धन: अपनी व्यावहारिक बुद्धि से वित्तीय लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: खानपान में सुधार से स्वास्थ्य बेहतर होगा।
